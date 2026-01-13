Nueva fecha para poner en marcha los depósitos de tabaco: "Calculamos que de 2 meses"

Las obras de rehabilitación de la nave 1 de los antiguos depósitos de tabaco y su transformación en un futuro centro social, laboral y económico culminaron el pasado año, como pudieron comprobar todas las personas que acudieron a este enclave durante las jornadas de puertas abiertas que celebró el Ayuntamiento para empezar a familiarizar este espacio con la ciudadanía, para la que se han concebido los nuevos usos. En aquel momento, el alcalde dio el mes de septiembre (de 2025) como fecha de apertura de esta primera nave rehabilitada. Ahora, en este enero, el nuevo plazo que se da el Ayuntamiento para poner en marcha el equipamiento es el mes de marzo.

Así lo ha avanzado este martes el alcalde, Bruno García, que ha explicado que actualmente se está trabajando en la organización y preparación de todo lo que conlleva poner en funcionamiento un espacio de tantos metros cuadrados (más de 3.400 de suelo útil, en concreto). En concreto, ha hecho mención el alcalde al trabajo que se está haciendo respecto a "la mudanza que se va a producir, porque piensen que aquí va a haber distintas delegaciones", como el Instituto de Fomento y Empleo municipal (Ifef), la Agencia Digital de la Junta de Andalucía o los responsables y usuarios del programa Eracis+, vinculado al área de Asuntos Aociales. "Es decir, que se va a producir una mudanza importante, y eso ya lo estamos trabajando". De igual modo, ha mencionado al trabajo "en las infraestructuras necesarias para que luego el wifi y toda la parte tecnológica pueda ser la adecuada".

Fruto de todo ello, "calculamos o estamos trabajando para que en dos meses podamos tener todo cerrado ya de cara al público", ha avanzado Bruno García. Antes de esa fecha, marzo de 2026, ha precisado que se realizará también "un trabajo de adaptación". "Pero de cara al público nos hemos puesto como objetivo abrir en los dos próximos meses", ha insistido.

Ha justificado García esta nueva demora en el hecho de que se trata de "infraestructuras complejas nuevas", que en este caso requiere además el abandono de las sedes actuales de esos organismos, programas o servicios para su traslado a los antiguos depósitos, confiando en que esta vez se pueda cumplir el plazo y abrir la nave 1 en el mes de marzo.