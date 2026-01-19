Cádiz, llena de socavones

Si eres motorista y circulas por Cádiz, seguramente tendrás hecha una ruta de los lugares por donde hay que tener especial cuidado al circular para no pasar por ninguno de los socavones, o algo más que eso, que hay por el asfalto. Algo así como el que conoce a fondo su casa y transita por ella por la noche sin luz. Aunque el problema, en el caso de los motoristas, es que esa ruta de lugares peligrosos va en aumento, cuesta abajo y sin frenos.

Efectivamente, las últimas lluvias caídas en estos meses no está haciendo sino agravar los problemas de un ya de por sí deficiente asfalto que presenta la ciudad en muchos puntos, demasiados. Y se están abriendo socavones por uno y otro sitio cada vez más grandes y de mayor profundidad, con el enorme peligro que ello conlleva.

En muchos casos se trata de tramos de calzada donde el asfalto ya era deficiente o estaba en mal estado, como puede ser la Cuesta de las Calesas, la Plaza de Sevilla o la Avenida de la Bahía, por mencionar tres puntos distintos. En todas estas zonas están apareciendo socavones al desprenderse la gravilla cada vez menos compacta. Especialmente llamativo es el caso de la Plaza de Sevilla, donde los problemas van en aumento a un ritmo llamativo.

Allí, en el cruce del acceso a la antigua estación de tren, sigue abriéndose paso la antigua calzada de adoquines que sigue existiendo bajo el asfalto, que en ese punto está cada vez menos presente. Al igual que delante del edificio de la Aduana siguen abriéndose socavones y haciéndose cada vez más grandes los que ya llevaban tiempo existiendo.

Una persona pasa junto a uno de los grandes socavones que hay en la Plaza de Sevilla / Lourdes de Vicente

Otra zona peligrosa se localiza bajo el arco de las Puertas de Tierra, especialmente en sentido entrada al casco histórico, donde el asfalto va también dejando de existir y las distintas reparaciones improvisadas que se han ido haciendo con asfalto a lo largo de estos últimos años están dejando de ser efectivas.

La Alameda y el Campo del Sur son también puntos conflictivos para el tráfico rodado en donde van apareciendo hundimientos y aperturas en el suelo. Un asunto aún más grave cuando estos boquetes se abren en el carril que en los últimos años se ha ido habilitando especialmente para el tráfico y que sigue generando problemas por su mal estado y un progresivo deterioro.

Uno de los muchos socavones en el asfalto de la zona de la Alameda. / Lourdes de Vicente

Planes insuficientes

Frente a este escenario, que se ha agravado en las últimas semanas a raíz de las lluvias, el Ayuntamiento viene acometiendo planes de asfalto que son del todo insuficientes frente a las necesidades que muestra la ciudad a diario.

Cada año emplea el Ayuntamiento en torno a medio millón de euros del plan de obras que financia Diputación Provincial para asfaltar algunas calles. El último de los planes, pendiente de empezar su ejecución, contempla el asfaltado de la Cuesta de las Calesas y su entronque con Plaza de Sevilla, el acceso al aparcamiento Melkart, la calle Antonio Muñoz Quero, la Avenida Lacave y el tramo que va de la plaza de Madrid a la calle Sorolla, en el barrio de La Laguna.

Por tanto, volverán a quedar fuera de la reparación y renovación del asfalto esas calles y tramos que presentan graves deficiencias, como la Avenida de Astilleros o la Avenida del Puerto, por citar solo algunas de las vías principales de la ciudad, sin entrar en calles secundarias que también necesitan una reparación con cierta urgencia.