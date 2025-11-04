Estas son las calles que van a ser asfaltadas en Cádiz

Poco a poco, muy poco a poco, Cádiz va actuando en calles y plazas renovando su asfaltado. Un trabajo que se desarrolla de forma excesivamente lenta, a juzgar por el mal estado que presentan muchas vías, y que en los últimos años se viene financiando con cargo a los planes que convoca la Diputación Provincial.

En este caso, los trabajos se limitarán a cinco vías que suman en total 19.398,10 metros de superficie a asfaltar, con un presupuesto inferior al de años anteriores, de 445.000 euros.

En concreto, en el plan de asfaltado cuya ejecución ya ha salido a licitación se incluyen los siguientes tramos de vías de la ciudad:

Cuesta de las Calesas y su entronque con Plaza de Sevilla,

Acceso al aparcamiento Melkart,

Calle Antonio Muñoz Quero,

Avenida Lacave,

Tramo que va de la plaza de Madrid a la calle Sorolla.

En todos los casos, el proyecto que ya ha salido a licitación contempla en primer lugar el "fresado" en aquellas zonas donde sea necesario, procediéndose ahí a un barrido mecánico y eliminación de cualquier resto antes de actuar, así como efectuando "el recrecido de las arquetas, sumideros o pozos de registro en aquellas zonas en las que se modifique la geometría actual, dejándolos enrasados con la superficie de la nueva capa de rodadura". También se contempla "la reparación de hundimientos localizados y de roderas", que se localiza en un 5% de la superficie total afectada por este plan.

Se prevé igualmente la sustitución de las tapas más antiguas de la red de pluviales por unas nuevas circulares, así como el pintado de toda la señalización horizontal que se vea afectada por los trabajos. Y por último, se contempla también la instalación de nuevos arquillos de acero galvanizado para delimitar zonas de garajes, plazas reservadas en superficie y demás cuestiones de aparcamiento, así como pilonas flexibles de polipropileno para delimitar las zonas de contenedores.

Hasta el 20 de noviembre está abierto el plazo de presentación de ofertas para aquellas empresas que estén interesadas en realizar estos trabajos que tienen que realizarse en el plazo de un mes.