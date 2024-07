Cádiz descarta tener vehículos 100% eléctricos para la recogida de basuras

El servicio de limpieza viaria y recogida de basuras de Cádiz no tendrá finalmente vehículos 100% eléctricos. El Ayuntamiento ha descartado ya esta posibilidad, por los impedimentos o controversias legales que pudiera provocar la modificación de las condiciones fijadas en el contrato que en diciembre de 2022 firmó con la empresa Valoriza para empezar a ejecutarlo en febrero siguiente.

17 meses se van a cumplir ya, por tanto, desde que la nueva empresa empezó a prestar el nuevo servicio de limpieza en base a un contrato que introducía mejoras en todos los sentidos. Casi año y medio en el que todavía sigue funcionando buena parte de la maquinaria que adquirió la anterior concesionaria (Sufi Cointer) en 2006; especialmente los camiones de recogida de basuras. Y es que durante este año largo de activación del nuevo contrato el Ayuntamiento ha estado dirimiendo si aceptaba o no la propuesta de la empresa de mejorar las prestaciones de los vehículos que en un principio había ofertado.

Propuso Valoriza cuando se presentó a la licitación del servicio de limpieza adquirir los vehículos más pesados que necesita el servicio (los de recogida de basuras) con motorización impulsada por gas licuado, como hicieron de hecho las otras dos empresas que concursaron (Cointer y Acciona). Esto ocurrió a finales del año 2019, fecha importante porque desde la presentación de esta oferta hasta la firma final del contrato, a finales de 2022, y hasta el inicio del mismo, el 1 de febrero de 2023, se contabiliza un período que se considera excesivo y en el que los avances técnicos en materia de conducción y de vehículos industriales invitaban a mejorar las condiciones de esta maquinaria.

Dicho de otro modo, que el motor de gas licuado que en 2019 parecía efectivo para la limpieza, a finales de 2022 y principios de 2023 había dado paso al motor 100% eléctrico, mucho más implantado, desarrollado y mejorado en el mercado de vehículos, también en el apartado industrial.

Es por ello que la empresa propuso al Ayuntamiento (aún en tiempos del anterior gobierno de José María González) modificar el contrato y autorizar la compra de vehículos eléctricos en lugar de los de gas natural. Un cambio que exigía elevarse al Pleno municipal, lo que de hecho el gobierno de Adelante llegó a anunciar que tendría lugar días antes de las elecciones de mayo de 2023.

Pero las elecciones llegaron, el resultado dio un vuelco a la configuración política del Ayuntamiento y ese Pleno nunca llegó a convocarse. Así, desde la entrada del nuevo gobierno del PP en San Juan de Dios, se ha estado estudiando y revisando la propuesta de Valoriza, que -a juicio de los técnicos municipales- entrañaba un riesgo considerable, ya que al modificarse las condiciones del contrato después de la firma (con el consiguiente incremento del precio acordado en el proceso de licitación) se generaría un escenario susceptible de reclamaciones y demandas por parte de las empresas no adjudicatarias.

Esta posibilidad que en el Ayuntamiento daban prácticamente por segura se uniría a los procesos judiciales que, de hecho, están pendientes de futuras resoluciones que podrían suponer un serio varapalo para el Ayuntamiento si el Juzgado da la razón a los demandantes.

Es por ello por lo que tras estudiar el expediente, se ha descartado finalmente la opción de incorporar maquinaria 100% eléctrica, lo que hubiera supuesto un incremento del precio del contrato. No en vano, el pliego obligaba a adquirir una docena de camiones de recogida de basuras (seis de carga lateral y otros seis de carga trasera), además de cinco camiones compactadores, tres para recogida de muebles, dos camiones satélites para el transporte de contenedores, dos camiones lavacontenedores (uno de carga trasera y otro lateral), o los remolques del punto limpio móvil que ya están operativos.

Así pues, desde Valoriza se ha confirmado que tras la decisión municipal ya se han encargado los nuevos vehículos de gas licuado, que ahora están a la espera de proveedores para que, al fin, lleguen a Cádiz y empiecen a prestar un servicio que se entiende mejorará las condiciones en las que se recoge la basura en la actualidad, con camiones que han superado la mayoría de edad, con lo que eso conlleva de ruidos, contaminación y otras molestias.

Por medio, no se puede olvidar que la ciudad ha soportado otro año y medio de espera para una nueva maquinaria que tendría que haber sido renovada en el año 2016, cuando se cumplió el contrato con la anterior adjudicataria de limpieza. Y que la que llegará en los próximos meses no será, ni mucho menos, la más actualizada de un mercado que ya trabaja con los vehículos 100% eléctricos que no vendrán a Cádiz.

Pendientes del contenedor marrón

Resuelto el dilema de los vehículos, al descartar finalmente la compra de los eléctricos para evitar nuevos problemas jurídicos, el Ayuntamiento tiene todavía por delante resolver otra carencia respecto al servicio de limpieza de la ciudad. Se trata de la implantación del contenedor marrón para la recogida de la denominada quinta sección, que hace referencia a todos los residuos orgánicos.

Esta nueva selección de residuos recogida viene establecida en las leyes, que obligaba a que desde hace ya un año las ciudades con más de 5.000 habitantes la tuvieran implantada.

Hasta el momento, lo único que se ha avanzado en la ciudad es en la adquisición de los contenedores marrones que hacen falta en el casco histórico, que se pudieron financiar mediante una subvención Next Generation. Pero aún resta adquirir todos los recipientes necesarios en extramuros, y articular luego el modo en que se realizará esa recogida, que al ser de residuos orgánicos se tendrá que establecer con una alta periodicidad. Y para ello, además, necesitará ampliarse la flota de vehículos de recogida.

Todo ello requiere un anexo al actual contrato que desde mayo de 2023 está anunciado que iría al Pleno del Ayuntamiento y que por ahora no se ha presentado para su aprobación.