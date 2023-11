Las elecciones de la UCA dejan en el aire el futuro universitario de Valcárcel

Los golpes al desarrollo de la operación prevista en Valcárcel para convertir el histórico edificio en Facultad de Educación vienen de un lado a otro; cuando no es de una administración, que pone en duda la viabilidad el proyecto y lo hace tambalear, es de otra que no cumple lo anunciado en un principio. Ahora, el futuro de esta actuación vuelve a quedar en el aire, en este caso por parte de la propia Universidad, cuyos próximos rectores confiesan no tener nada claro lo que las administraciones han acordado ejecutar en esta parcela del barrio de la Viña.

Los dos candidatos a presidir el Rectorado de la UCA, María Mosquera y Casimiro Mantell, coinciden en reclamar información sobre el proyecto. “Que se conozca con luz y taquígrafo”, demanda Mosquera, que curiosamente en estos últimos cuatro años ha formado parte del equipo del rector Francisco Piniella como vicerrectora de Política Científica y Tecnológica.

Mantell también señala el “desconocimiento” de la comunidad universitaria sobre los detalles de la operación y de lo que conllevará para la Facultad de Educación y para la propia Universidad ese traslado de Puerto Real a Cádiz. “No tenemos ni idea del proyecto. Sabemos que hay un convenio, pero no sabemos sus términos”, traslada el candidato a rector, que en esta línea apunta a su preocupación “porque el consejero no mencionó Valcárcel en el acto de apertura de curso, ni el rector tampoco”. “Hay incertidumbre. No sabemos el planteamiento que existe”, insiste Mantell, que ante este escenario apuesta por ser “precavidos a la hora de posicionarnos” sobre Valcárcel.

Los dos candidatos también coinciden en que, a priori, la operación sería positiva para la ciudad y para la Universidad. “Soy de Cádiz y es tremendo que el edificio esté así, así que si la Universidad de alguna forma puede ayudar a que eso se rehabilite y se revitalice, adelante”, comenta Casimiro Mantell, que se posiciona “a favor de Valcárcel universitaria, pero no a costa de la UCA”.

“Valcárcel es una gran oportunidad para la UCA. Cierra el cinturón universitario, tiene una gran proyección, es un sitio emblemático en el centro de Cádiz, en la Caleta; y es una gran oportunidad que forme parte de los edificios de nuestra Universidad”, traslada también Mosquera.

Ante este escenario, que vuelve a poner en el aire el proyecto universitario de Valcárcel, dos caminos distintos son los que, en principio, plantea cada candidato al Rectorado de la UCA. María Mosquera plantea que ese proyecto “lo conozca la comunidad universitaria más afectada, aquellos que a priori se van a trasladar a Valcárcel, la comunidad de Educación”. “Y para ello propongo que se presente el proyecto en la Junta de Facultad de la propia facultad de Educación, que se conozca, se discuta y se debata”, apunta en un camino que sería sorprendente ya que supondría que esa Junta de Facultad no tendría hasta ahora conocimiento del proyecto planteado para el traslado de Educación a Cádiz.

Por su parte, Casimiro Mantell apuesta por conocer todos los detalles de ese convenio en el que trabajan Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento y UCA para confirmar la viabilidad de la operación y, sobre todo, que la Universidad podrá asumir su compromiso en la rehabilitación del edificio, la construcción del nuevo que está previsto y el equipamiento de todo lo necesario para dotar a esa futura facultad; y más importante aún, que posteriormente pueda atender el mantenimiento de esta sede, que barrunta el candidato que necesitará “mucha inversión”.

Además, apunta Mantell un requisito que considera imprescindible para seguir adelante con la operación de Valcárcel: confirmar que la Facultad de Ciencias de la Educación “tiene que tener la misma calidad como mínimo que ahora en Puerto Real”. Y este extremo se complica en el caso de la rama de Educación dedicada a la actividad física y deportiva, “que en Puerto Real sí tienen el espacio adecuado” y que en la operación de Valcárcel no termina de definirse qué se va a hacer en el Campo de las Balas, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y, lo más importante, quién y cómo va a financiar esas obras para dotar a la facultad en Cádiz de instalaciones deportivas adecuadas.

“Eso sí, mi candidatura tiene una responsabilidad institucional enorme, así que si hay algún acuerdo que comprometa a la UCA, lo mantendremos”, avisa también Mantell.