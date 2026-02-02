Las dunas de una playa de Cádiz vuelven a enterrar un carril cicloturista que costó 3 millones de euros

El fuerte viento de la borrasca Kristin ha vuelto a enterrar de arena, por enésima vez, el primer tramo del carril cicloturista Eurovelo 8 a su salida desde la playa de Cortadura. Ante el temporal, el cordón dunar ha hecho su función natural y se ha desplazado, dejando inutilizada e intransitables las pasarelas de madera de esta vía ciclista que costó más de 3 millones de euros de fondos europeos. Así han insistido en denunciarlo públicamente activistas de Agaden-Ecologistas en Acción, quienes supervisaron el pasado sábado los efectos causados por la borrasca Kristin.

"Tal como preveíamos, casi la totalidad de las pasarelas de madera, han sido cubiertas por la arena y han quedado intransitables, hecho que ya se había repetido al poco tiempo de su inauguración", informan las ecologistas. Lo cierto es que este tramo del Eurovelo 8 queda inutilizado, en parte o completamente, cada vez que hay algún temporal en otoño e invierno y en cuanto salta el viento de levante en primavera y verano.

"Como ya avisamos en numerosas reuniones a técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y el Parque Natural de la Bahía, con informes de expertos en dinámica litoral de la universidad de Cádiz, este proyecto no tenía viabilidad, ya que iba a estar cubierto la mayor parte del tiempo, siendo el sendero paralelo a la vía del tren por donde tendría que haber ido", recuerdan desde Agaden.

Otro de los tramos enterrados del carril cicloturista. / A-EA

"Y ahora ¿quién tendrá que retirar la arena y volver a dejar el sendero transitable? ¿Cuánto dinero público se va a invertir en los trabajos de retirada? ¿Cuántas veces se va a tener que repetir previendo que cada vez habrá más fenómenos meteorológicos adversos? ", se preguntan las ecologistas.

Agaden-Ecologistas en Acción llegó a denunciar ante la Fiscalía de Medio Ambiente las obras de este primer tamo del carril cicloturista Eurovelo 8 que estaba ejecutando la Junta de Andalucía al pie de las dunas de la playa de Cortadura, entre el Ventorrillo del Chato y Torregorda, en el término municipal gaditano. Los ecologistas argumentaron que los trabajos estaban “dañando seriamente Hábitats de Interés Comunitario y especies animales y vegetales que habitan en ellos, algunas en peligro de extinción”. Además, a su juicio, “constituirían delito, al no cumplir con la legalidad ambiental vigente”. Sin embargo, la Fiscalía de Medio Ambiente no lo vio así y archivó la denuncia.

Antes, expertos de la Universidad de Cádiz (UCA) especialistas en el estudio de la dinámica litoral habían alertado a la administración autonómica del "grave error" que suponía la construcción de la vía ciclista, ya que la instalación de cualquier estructura en dunas costeras daña los hábitats dunares, muchos de ellos protegidos a nivel europeo por su elevado valor ecosistémico. Desde el Grupo de Investigación de Geología y Geofísica Litoral y Marina de la UCA advirtieron de que la estructura "no es sostenible ni ambiental ni económicamente y de que condena la zona a la erosión".