La Fiscalía da carpetazo a la denuncia contra el Eurovelo

La Fiscalía Provincial de Cádiz ha dado carpetazo a la denuncia de los ecologistas contra el proyecto del Eurovelo 8 que se está construyendo actualmente en la zona de Cortadura por parte de la Junta de Andalucía y que se financia con fondos europeos. La entidad Agaden-Ecologista en Acción, que interpuso hace unos meses una denuncia por entender que el proyecto es negativo para las dunas de Cortadura, lamenta el archivo de la investigación preprocesal decretado por el ministerio público y muestra su sorpresa por los argumentos esgrimidos por el fiscal.

La organización ecologista ha enviado a la Fiscalía un escrito con una serie de argumentos que, a su juicio, no se corresponden con la denuncia interpuesta por la entidad. Así, los ecologistas denunciaron la ausencia de informes preceptivos de evaluación ambiental”, lo que es rebatido por el fiscal indicando que se hace “constar que el proyecto que había dado lugar a las obras no contaba con informes preceptivos de evaluación ambiental...”. “En ningún momento -dicen los ecologistas- la entidad ha denunciado esos informes preceptivos, el cual cuenta entre otros con el del director-conservador del Parque Natural, sino que denuncia el hecho de que se da la ausencia de tramitación del preceptivo procedimiento administrativo de evaluación ambiental establecido en la legislación básica estatal y comunitaria”.

Para los ecologistas, "no se entiende la deducción efectuada por la Fiscalía al afirmar que 'se llevó a cabo una Evaluación Ambiental del Proyecto sobre espacios Red Natura 2000 … -Finalmente [el Proyecto] fue sometido al trámite de información pública sin que se presentaran alegaciones al mismo'. "De haberse llevado a cabo esa evaluación ambiental -explica- deberían constar en el expediente administrativo del Proyecto, entre otros, las notificaciones practicadas a Agaden-Ecologistas en Acción para participar en el trámite de consultas como persona interesada ex-lege; el anuncio en boletín oficial del trámite de información pública; la notificación a esta Asociación del trámite de audiencia; la notificación a Agaden-EA del acto aprobatorio final del Proyecto con su consiguiente pie de recursos, etc. Ninguno de estos documentos, amén de otros tantos, está en el expediente administrativo incompleto que la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio ambiente y Economía Azul ha remitido a esta parte en solo dos ocasiones (no cinco, como sin acreditarlo y gratuitamente, asegura)".

Aunque el decreto de fiscalía afirma que se aportó de forma íntegra el expediente administrativo que autorizó las obras, los ecologistas ponen en duda que sea así: "Desconocemos la relación de documentos que contiene el expediente administrativo remitido a esta Fiscalía por parte de la Junta de Andalucía, pero Agaden-EA, lamentablemente, no puede afirmar, tras haberlo solicitado insistentemente, que haya recibido el expediente 'de forma íntegra'. Por no tener, nunca esta entidad ecologista ha tenido acceso a esa relación indexada y ordenada de documentos que debe contener el expediente administrativo".

Los ecologistas matizan también un argumento de la Fiscalía que da a entender que en la denuncia se situaban las dunas móviles y dunas costeras dentro del Parque Natural: "El hecho no es que se discuta que la normativa del parque (de este parque y de todos los que se conocen) permite este tipo de senderos o similares. La cuestión es si este proyecto, en las condiciones que se está ejecutando, sin haberse tramitado el debido procedimiento de evaluación ambiental, está en consonancia con la normativa del Parque Natural; argumento y exposición que desde AGADEN-EA se ha dejado en claro al indicar que este proyecto no está en consonancia con la normativa del Parque Natural Bahía de Cádiz".

Pero lo que más ha dejado “perpleja” a esta entidad son las afirmaciones del fiscal sobre el impacto en el medio natural: “Las actuaciones realizadas carecen de efectos sobre la fauna, vegetación, paisaje, … y en todo caso los posibles efectos negativos son mínimos y están muy localizados en el espacio y en el tiempo y limitados únicamente a la fase de ejecución de las obras”. Los ecologistas dudan de si se han practicado diligencias para certificar el impacto medioambiental, como pidió en su denuncia, pero recuerda informes del Ayuntamiento de Cádiz que alertan de que la flora y la fauna de la zona se verá perjudicada por el proyecto.

"Baste el informe técnico firmado por dos técnicos del Ayuntamiento de Cádiz. Tras enumerar una amplia relación de especies de flora y fauna asociadas y denunciar la rotura del vallado de la charca de la Gallega sin ningún tipo de autorización para invadirla, advierten que el sendero, en ese tramo, «repercute directamente sobre la población de las distintas especies que la habitan, agravándose en lo referente a la herpetofauna. El tránsito de peatones, ciclistas y, muy probablemente, de canes y patinetes eléctricos suponen una amenaza directa sobre la población de anfibios y reptiles por atropellos o capturas. La circulación de bicicletas … provocaría no solo mortandad en la población sino a su vez causaría estrés innecesario repercutiendo sobre la reproducción de las especies", señala Agaden en su respuesta a la Fiscalía.

También disienten los ecologistas en el argumento fiscal de que el proyecto será “positivo a largo plazo”. En este punto, recuerdan la posición contraria de investigadores de la UCA: "Expertos de la Universidad de Cádiz (UCA) especialistas en el estudio de la dinámica litoral han alertado a la administración autonómica del grave error que supone la construcción de la vía ciclista, la instalación de cualquier estructura en dunas costeras daña los hábitats dunares, muchos de ellos protegidos a nivel europeo por su elevado valor ecosistémico, y que se componen de un tipo de vegetación y flora altamente especializados y muy vulnerables al pisoteo» y desde el Grupo de Investigación de Geología y Geofísica Litoral y Marina advierten de que la estructura no es sostenible ni ambiental ni económicamente" y de que condenaría la zona a la erosión".

Para la entidad ecologista, que pese al revés agradece a Fiscalía y al Seprona su “esfuerzo pese a los escasos medios que tienen”, quizás hubiese servido de ayuda “la aportación de los razonamientos y fundamentos que ha llevado a la Fiscalía a estas conclusiones, entendiendo que solo ha tomado como verdadero las afirmaciones realizadas por la propia administración contra la que AGADEN-EA instó a fiscalía abrir diligencias y realizar las oportunas investigaciones”.