Ecologistas europeos intentarán frenar el “atentado ambiental” del Eurovelo 8 por las dunas de Cádiz

Ecologistas de la European Environmental Bureau y el europarlamentario Miguel Urban se han comprometido con el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana en el Ayuntamiento de Cádiz a informar al Parlamento de la UE y a la Comisión Europea sobre el “ataque ambiental” y el “atentado ecológico” que a su juicio suponen las obras del primer tramo del Eurovelo 8, el carril cicloturista que construye la Junta de Andalucía por las dunas de la playa de Cortadura con fondos comunitarios.

Su objetivo será intentar frenarlo y que se rectifique su trazado, explicó a este periódico un asesor de David de la Cruz, concejal portavoz del grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana, a su regreso de Bruselas. Mientras tanto la obra avanza muy rápido y se encuentra ya ejecutada al 80%, según una estimación del Gobierno andaluz.

La delegación gaditana viajó a la capital europea a principios de esta semana, principalmente para promover a través del diputado del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, la solicitud de una prórroga del plazo de los fondos Edusi, que expira el 31 de diciembre.

La European Environmental Bureau (EEB) es una potentísima plataforma ecologista fundada en 1974 que se define como “la mayor red de organizaciones de ciudadanos medioambientales de Europa”. Actualmente la componen más de 180 organizaciones en 40 países, incluido un número creciente de redes, y que representa a unos 30 millones de miembros y simpatizantes individuales.

David de la Cruz ha explicado y remitido distinta documentación al equipo coordinador de esta plataforma que condensa intereses ecologistas y enlaza con el trabajo parlamentario en la Unión Europea. Así, ha detallado cómo “un proyecto con un claro objetivo sostenible como el Eurovelo se ha convertido, en su ejecución final hasta Cádiz que ha decidido la Junta de Andalucía, justo en lo contrario: en una absoluta amenaza para el ecosistema del sistema dunar de Cortadura y su biodiversidad, con especies protegidas como el chorlitejo patinegro, y contra distintas acciones de respeto y regeneración medioambiental que se han desarrollado en el sistema dunar en los últimos años”.

Los miembros de la EEB han sugerido al concejal “nuevas vías y pasos a explorar para intentar frenar la aberración que supone la construcción de la nueva infraestructura que atravesará el sistema dunar, que incluye planchas de hormigón sobre la arena de Cortadura, De la Cruz y los conservacionistas han acordado aunar esfuerzos para seguir trabajando y explorando esas opciones de la mano, además, del eurodiputado Miguel Urban y de otros parlamentarios.

Los ecologistas europeos no dan crédito a cómo esta infraestructura absolutamente sostenible y recomendable, incluida en un proyecto de magnitud continental, puede haberse convertido en “una amenaza” para un ecosistema tan frágil como valioso, sobre todo por ser zona de nidificación de una especie de ave en peligro de extinción, el chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) en cuya protección, “de manera contradictoria, dice colaborar la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul”, argumentan los conservacionistas locales. Sobre todo existiendo alternativas como el trazado por la zona colindante con la vía del tren desde la entrada de Cádiz y hasta Torregorda, “una conexión con vistas a la Bahía de Cádiz que resulta mucho más natural por su enlace directo con el carril bici de Cádiz, completando así el sentido del Eurovelo hasta la trama urbana de la ciudad”.

Eurovelo in Cádiz: an ecological attack with EU funds, se titula el documento que De la Cruz ha trasladado a Urban y a los ecologistas europeos. “Cómo un proyecto dirigido a la promoción de modos de transporte sostenibles se ha convertido en su final ejecución en un ataque directo contra una joya medioambiental en la Bahía de Cádiz”, se subtitula el informe.

El trazado de este primer tramo de carril cicloturista financiado con más de tres millones de euros de fondos europeos está denunciado ante la Fiscalía por Agaden-Ecologistas en Acción (EA) por “estar dañando seriamente” Hábitats de Interés Comunitario y especies animales y vegetales que viven en ellos, algunas en peligro de extinción. Además, según los ecologistas, “constituiría delito, al no cumplir con la legalidad ambiental vigente”, razón por la cual piden con insistencia desde hace meses la paralización de las obras. La vía atraviesa parte del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, Zonas de Especial Conservación de las Aves (ZEC), Zonas de Especial protección para las Aves (ZEPA) y Hábitats de Interés Comunitarios (HIC).

En paralelo, la Federación Provincial de EA instó al consejero a una revisión de oficio del proyecto, reiterando que cesen los trabajos y la rectificación del trazado por el carril alternativo antes mencionado. La Junta de Andalucía defendió hasta hace muy poco que esta posibilidad era inviable porque la vía pertenecía a Adif, pero el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias se lo cedió a la Demarcación de Costas nada menos que en 2008, tal y como publicó este periódico a raíz de una respuesta de organismo gestor del litoral a los ecologistas.

También se manifestó enérgicamente en contra el ex alcalde de Cádiz, José María González, Kichi. Fue en plena campaña de las elecciones municipales, coincidiendo con la polémica del agua en Doñana. “Este es un ejemplo más de las políticas medioambientales del Partido Popular, que actúa sobre el entorno sin importarle las consecuencias. Lo están haciendo con Doñana y lo hacen aquí en Cádiz con el Eurovelo”, dijo entonces.

Los últimos en sumarse al rechazo y rectificación del actual trazado han sido los investigadores de un grupo experto en dinámica litoral de la Universidad de Cádiz. Desde el Grupo de Geología y Geofísica Litoral y Marina han advertido de que la estructura “no es sostenible ni ambiental ni económicamente” y de que “condenaría la zona a la erosión”. Y han avisado de que dañaría el hábitat y el movimiento natural del sistema dunar y de que la propia estructura sufriría un gran deterioro en pocos años.

Mientras tanto, las obras del Eurovelo 8 avanzan a un ritmo muy rápido sobre las dunas de la playa de Cortadura y el entorno de la Charca de La Gallega, entre el Ventorrillo de El Chato y Torregorda. Como puede observarse en el reportaje fotográfico de Lourdes de Vicente, ya se han montado varios tramos de las tres pasarelas de madera pilotadas sobre las dunas para lo que ha sido necesario el uso de maquinaria.

Según el proyecto original, este primer tramo, además de las tres pasarelas pilotadas, estará conformado por pailas apoyadas en la arena y dos tramos de carril de zahorra, que ya están ejecutados, además de dos tortas de hormigón, una detrás de El Chato y otra a la altura de Torregorda, para el acceso de vehículos de guardería de Costas y de Protección Civil.

Al cierre de esta información, un portavoz del Gobierno andaluz en Cádiz confirmó a este periódico que, efectivamente, en estos días “se está desarrollando la instalación de las pasarelas sobre las dunas atendiendo a los consejos de los técnicos” y que en breve “comenzará también el cerramiento de las dunas”.

A esto añadió que el tramo que va de Torregorda a Río Arillo “está prácticamente finalizado y la próxima semana se instalará la pasarela” sobre el caño que separa los términos municipales de Cádiz y San Fernando. La misma fuente estimó que, en su conjunto, la obra se encuentra al 80% de su ejecución.