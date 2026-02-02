La duna de una playa de Cádiz amenaza con tumbar un muro del Ventorrillo del Chato, del siglo XVIII

Hasta lo más alto del muro del Ventorrillo del Chato ha llegado a acumularse la arena. Al fondo, una pasarela del Eurovelo 8, competamente enterrada.

La borrasca Kristin hizo la semana pasada que el sistema dunar de la playa de Cortadura, en Cádiz, se moviese con más fuerza y a mayor distancia que habitualmente. Hasta el punto de que amenaza con tumbar el muro de contención del parking del Ventorrillo del Chato, un restaurante situado en una construcción histórica que data al menos de finales del siglo XVIII. Así lo relató a este periódico José Manuel Córdoba, su propietario.

"En 33 años que llevo aquí no he visto una cosa igual. La arena ha alcanzado una altura de tres metros y ha abierto importantes grietas en el muro de contención que tenemos en el patio y que usamos como parking. Menos mal que me echaron una mano los trabajadores de Cádiz 2000, los que se dedican al mantenimiento de las playas. Con dos de sus excavadoras y con una más que alquilé yo conseguimos retirar siete camiones de arena", comenta José Manuel Córdoba, quien se ha visto obligado a inhabilitar la zona.

Grieta en el muro provocada por la mole de arena. / J. M. C.

La mayor parte de la arena se acumuló durante el pasado miércoles y la retiraron entre el jueves y el viernes. El propietario del Ventorrillo del Chato ha dirigido un escrito a la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, organismo responsable de la gestión y mantenimiento de esta franja litoral.

Salvo en un par de episodios, la carretera de acceso a este establecimiento hostelero paralela al cordón dunar se ha mantenido transitable durante la borrasca, aseguró José Manuel Córdoba.

Otra imagen de como ha quedado el muro de contención. / J. M. C.

Justo detrás del Ventorrillo del Chato, el fuerte viento de la borrasca Kristin ha vuelto a enterrar de arena, por enésima vez, el primer tramo del carril cicloturista Eurovelo 8 a su salida desde la playa de Cortadura. Ante el temporal, el cordón dunar ha hecho su función natural y se ha desplazado, dejando inutilizada e intransitables las pasarelas de madera de esta vía ciclista que costó más de 3 millones de euros de fondos europeos. Así han insistido en denunciarlo públicamente activistas de Agaden-Ecologistas en Acción, quienes supervisaron el pasado sábado los efectos causados por la borrasca.