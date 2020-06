La crisis por el coronavirus dispara el número de familias atendidas por el Ayuntamiento de Cádiz

La pandemia del coronavirus ha tocado de lleno al funcionamiento de la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Inmersa en una profunda reorganización, pendiente desde el anterior mandato de la Corporación, se ha tenido que asumir un trabajo extra para el que no se estaba preparada, ni por medios humanos ni materiales.

Los tres meses de confinamiento y el descalabro económico que ello ha supuesto para muchos gaditanos ha llevado a centenares de familias a acudir a los Servicios Sociales como única forma de subsistir, ante la reducción o supresión de sus ingresos. A la vez, la concejalía puso en marcha un dispositivo de atención a las personas sin hogar, habilitando una parte del Complejo Elcano con una fuerte inversión económica y laboral.

Los datos, aportados por el propio Ayuntamiento, dejan claro cómo está incidiendo la pandemia en la economía de la sociedad gaditana.

Durante todo el ejercicio de 2019, Servicios Sociales aportó 28.221 ayudas de distinto tipo (pago del agua, luz, hipotecas, alquiler, libros escolares...) con una inversión de 4 millones de euros. Con este dinero se atendieron a 3.381 familias, lo que supone aproximadamente al 8% de las unidades que residen en la ciudad aunque, sin duda, en número de habitantes será un porcentaje superior.

El estado de alarma por la pandemia impuesta desde mediados del pasado mes de marzo ha disparado estas cifras. Así, en apenas cinco meses los Servicios Sociales han atendido ya a 2.827 familias, de las que muchas estaban antes fuera del circuito de atención de esta delegación por su capacidad de ingresos. El dinero que se ha invertido en menos de medio año alcanza ya los dos millones de euros. Teniendo en cuenta que las necesidades persisten e incluso pueden ir en aumento, es más que presumible que los fondos se incrementarán por encima de lo aportado el pasado año. El Ayuntamiento puso en marcha también, al inicio de la crisis, un servicio específico sobre el COVID-19 que, hasta finales del pasado mayo, ha movido 288.251 euros con un total de 2.072 ayudas.

Esta crisis ha reactivado, por parte del gobierno central, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMD). Su desarrollo va a incidir de forma muy directa en los ayuntamientos como el de Cádiz que mantiene ya políticas sociales muy activas.

Una organización más efectiva

En este sentido, la delegada de Servicios Sociales, Helena Fernández, destaca a Diario de Cádiz que “la aprobación del IMV va a ser una oportunidad para reorganizar el sistema de ayudas y prestaciones de la Delegación, considerando esta nueva ayuda y la renta mínima, que gestiona la comunidad autónoma”."Atendiendo a que las prestaciones gestionadas desde los servicios sociales comunitarios entendemos serán subsidiarias y complementarias a ambas prestaciones, creemos que es el momento para comenzar a trabajar en la ayuda única", que el Ayuntamiento ya había planteado hace unos meses y cuyo desarrollo se vio afectado por el inicio de la pandemia.

La idea es la siguiente. A través del Ingreso Mínimo Vital, la renta mínima y las ayudas al alquiler (que la administración regional concede por tres años seguidos), se tendrían garantizados unos ingresos para ayudar al pago de la vivienda, los suministros básicos, los tratamientos médicos, la educación... A partir de ahí, "una vez tuvieran el acceso a estas prestaciones, la ayuda única vendría a complementar los ingresos en su conjunto que necesita una familia para cubrir sus necesidades básicas y eliminaría la variedad de las ayudas".

De esta forma se valorarían los gastos de la familia en su conjunto, cuáles quedarían cubiertos por estas prestaciones y cuáles deberían de ser complementadas desde los servicios sociales municipales, aparte de prestaciones puntuales.

Esta apuesta estará directamente relacionada con una reordenación interna del área y, se espera, con un refuerzo de la plantilla, que se asume muy ajustado para las enormes necesidades sociales que tiene Cádiz."Consideramos que deben reforzarse las plantillas de los servicios sociales, así como las partidas de las comunidades autónomas en sus políticas activas de empleo y para la renta mínima. De esta forma se podrá llevar a cabo una verdadera intervención social y de acompañamiento a las familias que con sus necesidades básicas cubiertas y cierta estabilidad económica podrán centrarse en la mejora de su calidad de vida, cuidados familiares y un empleo digno".

La idea de unos servicios de apoyo que no sean de pura beneficencia ha chocado en pasadas épocas con el control de las ayudas y el uso de algunas por parte de determinadas familias, acostumbradas a vivir de las aportaciones públicas. La intención es que si se logra esta ayuda única “cada familia tendría la cantidad presupuestada previamente por personal cualificado para el conjunto de las necesidades, independientemente de las ayudas puntuales”. Se daría así un paso a la responsabilidad común.

Servicios desbordados por la pandemia

Advierte Helena Fernández que "los servicios sociales comunitarios, que ya estaban desbordados antes de la pandemia, han multiplicado su demanda ante esta situación, que no solo está afectando a la población más vulnerable sino que está llegando a muchas familias que no habían acudido nunca a los Servicios Sociales, y que en estos momentos de paralización de la actividad económica han perdido sus empleos y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas".

Si Cádiz ya estaba en una situación delicada, ahora se ha agravado, alertando la edil de "un incremento de personas que están situación de vulnerabilidad, creciendo de manera exponencial cada día" y que reciben la atención del Ayuntamiento.