El Ayuntamiento de Cádiz pondrá en marcha la ayuda única para familias necesitadas

Este plan no es sencillo poner en marcha. Hay que enseñar a los implicados a la vez que al propio personal de la delegación. Por lo pronto, se va a iniciar centrándose en un número reducido de familias , para analizar el funcionamiento y la gestión de todo este trabajo. Antes de fijar cada cantidad se verá también las necesidades de cada grupo.

El nuevo plan pretende valorar las necesidades globales de cada familia. Ya no serán ayudas puntuales para el pago de la luz, el agua o el alquiler. Será una ayuda global que deberá de manejar cada beneficiado. Ya no será una mera ayuda asistencial pues se tendrá que aprender a gestionar el dinero que se recibe.

“Para muchos salir de una situación de riesgo es complicado”

Desde hace años, cuando comenzaron a normalizarse las ayudas sociales, hay un debate sobre la existencia de familias que se han profesionalizado a la hora de vivir el día a día con estas aportaciones públicas y que, por ello, no realizan un esfuerzo para salir de esta situación.

La concejala de Servicios Sociales, Helena Fernández, rechaza este análisis. "Cuesta trabajo creer que se dan estas circunstancias. Sí hay familias que están estigmatizadas y que no conocen o no son capaces de llegar a otros recursos para salir de la situación (de precariedad) en la que viven".

Constata la concejala que "salir de la zona de riesgo es muy complicada, por lo que el papel de los trabajadores sociales es fundamental".

En todo caso, hay indicadores que abren una ventana a la esperanza, aunque sea poco a poco. Así, los últimos datos de absentismo escolar han descendido de forma muy notable. Y la educación y formación son aspectos de la vida de relevancia a la hora de poder salir de situaciones de riesgo familiar, a lo que se le une la necesidad de una vivienda digna y, también, un entorno familiar sin excesivos conflictos.

Lo cierto, es que se producen situaciones de bucle en muchas familias: falta trabajo, no se puede pagar el alquiler de la vivienda, no hay dinero para las necesidades básicas de la familia, la inestabilidad afecta también a los estudios de los hijos que, al no poder formarse acaban en el desempleo...

"Por todo ello, los servicios sociales en Cádiz son muy importantes, y así lo demuestra el gobierno", concluye la edil.