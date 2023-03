Diccionario breve: Cádiz en 57 palabras

Cádiz se cuenta a sí misma una y otra vez. Se cuenta en sus fiestas, en sus tradiciones y, por demás, en sus palabras y expresiones. Cádiz dice quién es cuando abre la boca y por ella sale a borbotones su Historia de puerto de mar pero también su condición de isla. En Cádiz, en el habla de Cádiz, están sus miserias y su pasado glorioso, su sorna inconfundible y su creatividad inimitable. En el habla de Cádiz está toda una identidad concentrada, la piedra Rosetta para descifrar a sus gentes, de doble y triple vuelta. Por eso, conviene conocer (y estudiar) algunos de sus vocablos antes de hablar con ligereza del carácter gaditano.

Quizás no con esa intención, sino con una más amable de acercar la ciudad a los desconocidos y homenajear al propio habla gaditana en este IX Congreso Internacional de la Lengua que comienza la próxima semana en la ciudad, el Ayuntamiento de Cádiz ha organizado una ampliación de la exposición Palabra de Cádiz, que hace dos años y medio nació como acción de apoyo a la candidatura de Cádiz para acoger el evento internacional.

Ahora el Mercado Central (la Plaza) vuelve a ser el papel sobre el que Cádiz se vuelve a escribir. Leánla, que merece la pena.

1. AL LIQUINDOI

Procede de la expresión inglesa at looking doing, estar vigilando… ¿Estás pendiente de todo? ¿Eres una persona curiosa o te acaban de advertir de un peligro? Estás, entonces, At looking doing, que traducido resulta…

2. CIERRO

Típico balcón gaditano acristalado. Hay quien lo llama 'mirador', pero los cierros gaditanos son mucho más, porque son para mirar y para que no te vean.

3. PARTIDITO

Piso pequeño. Cuando un diminutivo dice mucho más de lo que piensas… No es un partido pequeño, es una manera de vivir, a veces de malvivir. ¿Sabes a qué nos referimos?

4. CARAJAZO

Golpe que se da uno al caer. Se usa en México y en Venezuela con el mismo significado que aquí, es decir, un señor golpe, un carajazo, vamos…

5. COSQUI

Golpe en la cabeza con los nudillos de la mano. Y no es lo mismo que te den un cosqui, que te den el cosqui y la pringá.

6. JARTIBLE

Persona pesada, tan insistente que llega a ser molesta, o no. Suena a lo que significa, es tan de Cádiz que casi nos define y también te de fine a ti, porque formas parte de nuestra candidatura.

7. MANDAOS

La compra de comestibles y utensilios para el hogar. Que levante la mano quien no haya ido a por los mandaos alguna vez. Que aquí no se dice compra, que no...

8. CHAPÚ

Obra o labor de poca importancia. No lo encontrarás en el diccionario, pero sabes perfectamente lo que significa, porque o te han hecho, o tú has hecho alguno más de una vez. Y no lo confundas con chapuza.

9. CURSI

Cuando se pretende mostrar un refinamiento expresivo o un sentimiento apasionado pero resulta ridículo y excesivamente delicado. Hay palabras que nacen en un sitio concreto y esta es de Cadi-Cadi. Además, a las señoritas de Sicourt les encantaba la copla que le dedicaron los gaditanos: “Las niñas de Sicur, Sicur, Sicur, Sicur…”

10. BARAJA

Cierre metálico de los establecimientos comerciales. Si sabes lo que cuesta levantarla cada mañana, es porque sabes que esta partida no se juega a las cartas, porque en Cádiz una baraja es otra cosa.

11. JOSIFA

Fregona para limpiar el suelo. Del árabe hispano ajofifa derivó en nuestra josifa, que lo mismo nos vale para trapo, que paño o fregona. Así somos de escamondaos.

12. CASAPUERTA

Puerta de la calle, zaguán. Que no es lo mismo dar un beso en un zaguán o en un portal que hacerlo en la casapuerta. Porque hay palabras que dicen mucho más de lo que dicen.

13. ARDENTÍA

Ardor de estómago. Hay quien los llama ardores, sobre todo de estómago, pero en Nicaragua lo llaman como aquí porque hay palabras que van y vienen… como las ardentías.

14. GUACHISNAI

Procede de What’s your name? que traducido resulta alguien normal y corriente. ¿Que viene de What’s your name? ¿Quién sabe? Porque venga de donde venga, sabemos identificar a un guachisnai solo con verlo ¿y tú?

15. BASTINAZO

Aunque tiene una connotación positiva, deriva de basto, algo tosco o vulgar. Por mucho que la busques, no la vas a encontrar aun en el diccionario, así que pregunta a cualquiera su significado o déjate enamorar por su significante. ¡Qué bastinazo!

16. SIESO

Individuo de trato difícil, antipático, mala persona. Según el diccionario es la última parte del intestino, pero tú y yo sabemos que no siempre es así, porque reconoces a un sieso en cuanto lo ves, y porque el superlativo es nuestro Sieso Manío.

17. ESPIOCHA

Herramienta que se usa para excavar. “Allí fue medio Cádiz con espiochas y la pobre mi suegra y eso que estaba ya media chocha…” ¿Sabes que en México se llama espiocha a una persona muy agraciada?

18. PAPELILLO

Confeti de carnaval. El diccionario te dirá que es un cigarro de papel o una dosis de medicina en polvo. Aquí los papelillos son de medicina, pero de otra clase. Confeti, dicen por ahí…

19. CHOCO

Persona pesada, insistente. Alguien poco agraciado. En Bolivia es rubio, en Chile es la persona que cojea, en Colombia es moreno, en Perú es un mono y en España es una sepia. Pero en Cádiz, un choco es un choco, ¿Qué no?

20. CAJONAZO

Fracaso. Procede del mundo del carnaval, y es una invención del Quini en los años 50.

21. BABUCHA

Alpargata, zapatilla. Procede del árabe y significa zapatilla, pero su aumentativo significa otra cosa, ¿o es que no sabes lo que es un babuchazo?

22. BUJÍO

Voz antillana que significa choza. Nos viene de América, del tahíno bohío que es una choza de ramas, aunque aquí un bujío no es siempre un mal sitio, ¿verdad?

23. PARAÍSO

Localidad más alta del teatro, cine u otro local de espectáculos. Clara creación gaditana. De este paraíso no te expulsarán por comer la fruta prohibida…, ni por cantar nuestras coplas en Carnaval.

24. PIMPI

Embaucador, seductor… Producto típico gaditano. Su ambiente estaba en los muelles para buscarse la vida con gente que buscaba alojamiento, haciendo de guía… La sonoridad del término evoca su imagen por nuestras calles, en cuerpo y alma, con su significado y su significante.

25. BEDUINO

Gaditano de la zona de Extramuros. Los tirillas vivimos en Cádiz Norte y los beduinos en Cádiz Sur, ¿no es tan complicado, verdad? De Cádiz o de Puerta Tierra…

26. GADITA

Gaditano castizo, popular, amante de las cosas de nuestra tierra. Que no es lo mismo ser gaditano que ser gadita, ya lo sabes…

27. GARGAJILLO

Zapatillas de goma para andar por La Laja. Te harán falta si vas a la Laja. ¿Y qué es la Laja? En Colombia llaman así a las cuerdas, y aquí llamamos así a lo más bonito de La Caleta.

28. MASETILLA

Descansillo de las escaleras. Es un clarísimo ejemplo de etimología popular, un sincretismo entre macetilla y mesetilla, total, una buena forma para llamar al rellano de la escalera donde aún nos damos los ¡buenos días!

29. JINDOI

Miedo. Procede del caló y es de esas palabras cuyo significante ya te lo está diciendo todo, ¡Qué jindama!

30. REFINO

Mercería. Quedan ya muy pocos, y aunque el diccionario te diga que es algo muy fino y cuidado, y aunque en México llamen así al aguardiente, por aquí sabemos que son necesarios para la costura. ¿Dónde, si no, compras los botones y las cremalleras?

31. AGUATAPÁ

Se dice cuando en ciertos lugares de la playa el mar cubre a la persona. A veces significante y significado se funden de tal manera que da gusto pronunciarla y ésta nos lleva adonde las madres no podían vernos. ¿Tú también te ibas a aguatapá?

32. BACHE

Local pequeño donde se venden bebidas, sobre todo vino. Puede ser un obstáculo en el camino, una mala racha, pero por aquí sabemos que un bache es muchísimo más..., y no siempre tiene que ser malo.

33. BAJÍO

Mareo, malestar. Si es mal bajío significa mala suerte. Si lo buscas en el diccionario te vas a volver majara,porque un bajío es un terreno bajo que tiende a empantanarse, pero un vahído es lo que aquí conocemospor bajío, lo que te entra y te deja el cuerpo fatal.

34. BIRUJI

Viento fresco. Es igual pero no es lo mismo; porque sí, un biruji es un viento frío, pero ya sabes que en Cádiz no hace frío..., que hace humedad.

35. CARAJOTE

La persona que se pasa de buena. Según el diccionario, significa bobo, tonto, pero en Cádiz no solo los tontos son carajotes (o carajotas) ¿Te atreverías a decir de dónde procede el término?

36. QUILLO

Forma apocopada de chiquillo que se usa como saludo, apelativo o vocativo. Es tan nuestra que, cuando la escuchas, sabes que estás en casa..., o muy cerca. Esta sí que es una palabra de estar por casa.

37. CHÍCHARO

Guisante. El diccionario nos dice que es un término que procede de Cuba, pero ya sabes que Cádizes La Habana (con más salero, dicen).

38. CORTAPICHA

Insecto que se caracteriza por la pinza, tenaz o tijera que tiene en el extremo posterior del cuerpo. ¿Sabías que es un insecto ortóptero de cuerpo estrecho, color negro, cabeza rojiza, antenas filiformes, a veces sin alas ni élitros, y abdomen terminado en dos piezas córneas, móviles, como una especie de alicates? Ea, pues eso mismo.

39. ENCHAMPELAR

Procede del champe, conjunto de pernales con anzuelo en un mismo aparejo. Por mucho que te empeñes no sabrías definirlo. Pero sí sabes que aquí las olas y las cosas buenas vienen enchampeladas...

40. JIBIA

Molusco cefalópodo dibranquial, decápodo, de cuerpo oval, con una aleta a cada lado. Alcanza unos 30 cm de largo, abunda en los mares templados y es comestible. Te dirán que es una sepia o un calamar, pero el jibia gaditano es mucho más y, quizá, por eso le terminas cogiendo jibia, ¿o no?

41. MALAJE

Antipática, persona con poca gracia. Procede de mal ángel. Dicho de una persona significa que es desagradable o tiene mala sombra. Pero aquí un malaje es algo más, aunque no sabríamos precisarlo porque no conocemos a muchos ¿y tú?

42. LIBERAL

Que profesa doctrinas favorables a la libertad política. Libre, de moral relajada. Es una de nuestras aportaciones al diccionario más emblemática, porque aquí nació con su significado actual. Y de aquí, lo enviamos al mundo...

43. MOJARRA

Pez teleósteo del suborden de los acantopterigios, comestible, de unos 20 cm de largo, con el cuerpo ovalado de color oscuro, con tres manchas negras, cabeza ancha y ojos grandes. No siempre la vas a encontrar a la plancha o frita..., a veces, le damos a la mojarra porque nunca mejor dicho suena a Cádiz.

44. TANGAI

Jaleo. Alboroto. No lo encontrarás en el diccionario, pero sí en nuestras calles, porque el tangai está asegurado..., y tú lo sabes.

45. FATIGA

Ganas de vomitar. Persona muy afanosa. Es una de nuestras palabras favoritas, porque no significa nada de lo que estás pensando. Aunque si eres un fatiga, no te hará falta que nadie te lo diga, tú ya lo sabes.

46. MOSQUETA

Hemorragia nasal espontánea y sin causa aparente. ¿A ti te decían que echaras la cabeza para atrás opara delante? ¿Que subieras el brazo o que te quedaras inmóvil?

47. ASESORIA

Habitaciones bajas que tienen entrada distinta y uso separado del resto del edificio principal. Si sabes qué significa es que eres muy de Cádiz, porque en este término está nuestra historia, la historia de los comerciantes, que llevaron a América nuestras palabras.

48. BIENMESABE

Dulce hecho con huevo y azúcar, para el diccionario... Pero aquí sabemos que el adobo es una exquisitez muy nuestra..., y que sabe muy bien.

49. AJOGAÍLLA

Zambullida que se da en broma manteniendo la cabeza sumergida durante unos instantes. Hay palabras que fonéticamente dicen más de lo que dice su significado. Porque una ahogadilla no es una ajogaílla, ¿a que no?

50. ALFILER

Clavo metálico muy fino, que sirve generalmente para prender o sujetar alguna parte de los vestidos, los tocados y otros adornos de la persona. Seguro que si decimos pinza lo entiendes mejor. Pero en Cádiz, con sus vientos, no hay mejor manera de tender la ropa que sujetándola bien fuerte con unos buenos alfileres.

51. TIPO

Clase, índole, naturaleza de las cosas. Persona extraña y singular. En Cádiz, que sabemos que es mucho más que lo que dice el diccionario, y mucho más que un disfraz, porque te lo podemos contar..., y hasta cantar ¡tipo, tipo!

52. BOCA

Cavidad en la cual están colocados la lengua y los dientes. Con la boca hablamos, besamos, comemos..., pero si te decimos "cangrejos, bocas, camarones...", ya sabes lo que estamos diciendo.

53. CHIRIGOTA

Agrupación de 10 a 15 personas con un repertorio basado en el humor. Acompañan sus letras con caja, bombo y guitarras. Procede de Cuba y ya sabemos lo que dice la habanera, pero suena tanto a Cádiz que la chirigota es tan nuestra como tú.

54. RACHA

Empujón fuerte, deriva de los golpes de mar. Periodo de breve fortuna o desgracia. Sabemos que al buitre del monumento lo trajo una "racha viento" y también sabemos que en las bullas lo más normal es que te den una. ¡Qué le vamos a hacer!

55. CONTRAFLECHA

Contramano: En dirección contraria a la corriente o a la prescrita por la autoridad. Es de nuestras palabras favoritas, pura creatividad, aunque su significado no tiene nada que ver ni contigo ni con nosotros, porque vamos todos en el mismo sentido.

56. NO NI NA

Que no, que no es lo que parece, que una triple negación es la manera más gaditana de decirte, de decirnos, que sí.

57. BABETA

Tipo de fideo o pasta para sopa de tamaño grande. Persona vulgar. Babetazo: dar una charla irrelevante. Admitámoslo, están muy ricas con tomate, y nos encantan siempre y cuando no sea un babeta el que venga a darte un babetazo.