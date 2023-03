La creatividad de la 'Palabra de Cádiz' vuelve a la Plaza para el Congreso de la Lengua

El profesor Pedro Payán Sotomayor, "alegremente abrumado" por la atención pública recibida en estos días, no cree que haya un espacio mejor que la Plaza -"plazas hay muchas en Cádiz, pero la Plaza, así en singular y subrayada todos sabemos que sólo hay una- para que la Palabra de Cádiz sea devuelta a la ciudadanía. Y es que, al igual que hace dos años, son los lienzos exteriores del Mercado Central los que sostienen la exposición municipal basada en los vocablos del libro El habla de Cádiz con la que este lunes también se ha inaugurado oficialmente el programa de actividades previo al IX Congreso Internacional de la Lengua, el precongreso.

"Si yo he actuado como notario, recogiendo en ese libro lo que está en la calle, lo que el pueblo dice y expresa, no puede ocurrir algo más adecuado como que lo que el libro pone vuelva a la calle, y no a cualquier calle, sino a la Plaza", se ha congratulado Payán en la puesta de largo "callejera" de la muestra en la que ha estado acompañado por los concejales de Cultura y Presidencia, Lola Cazalilla y Paco Cano, respectivamente.

Una exposición que regresa "ampliada" y con una producción "totalmente nueva". Así, aunque repiten la treintena de palabras que componían la primera edición de Palabra de Cádiz, esta vez "son 59 paneles" los que conforman la muestra que rodea por completo ese centro neurálgico del carácter de Cádiz que es la Plaza, tal y como ha explicado Cazalilla, que también ha reconocido que le deben "muchísimo" al doctor Payán "porque precisamente fue su obra, El habla de Cádiz, la que nos permitió enfocar la candidatura de Cádiz al Congreso de Lengua como queríamos, con esas líneas democráticas y ciudadanas, una candidatura donde todas las personas pudieran sentirse partícipes".

Una candidatura que fue "un éxito", ha calificado la edil de Cultura y Fiestas sobre el documento con el que Cádiz aspiraba a acoger el Congreso de 2025 y que le avaló para finalmente acoger la cita de este año, y que comienza la semana que viene, por las agitadas circunstancias políticas en el país de la ciudad que debía ser su sede natural, Arequipa (Perú).

En el mismo sentido ha abundado Paco Cano que ha certificado que "esta muestra es la materialización de uno de los argumentos que habíamos utilizado para defender la candidatura". "Y es que las lenguas son organismos vivos y necesitan de su diversidad y nosotros aportábamos la diversidad, la creatividad, en el habla local a través de hechos culturales como el Carnaval y el flamenco y vocablos que, en muchos casos, compartimos con Latinoamérica", ha explicado el responsable de Presidencia que también ha agradecido a quien fue su profesor "su aportación porque nos ha servido de base para crear el andamiaje necesario para la candidatura".

La candidatura y esta exposición que tiene "una llegada muy directa a la ciudadanía" y que despierta también el interés "del foráneo" que se acerca más a la identidad de esta ciudad "a través de estas palabras propias de su habla", ha dicho Cano sobre la muestra que ya desde esta mañana de lunes no ha pasado desapercibida para los viadantes.

Enchampelar, jibia, malaje. Tipo, ajogaílla, mosqueta. Espiocha, papelillo, sieso. Bastinazo. Quillo. Babeta. Un grupo de turistas italianos intentan buscar la definición en sus móviles mientras los locales sonríen con sorna. Un matrimonio con su carro, pa la Plaza, ojean y aportan sus vocablos propios. Unos chavales ya sacan los primeros móviles (que no serán los últimos) para instagramear su término predilecto... Sí, la llegada es directa, directísima, a propios y extraños de esta Palabra de Cádiz que lucirá en el Mercado hasta el próximo 31 de marzo -cuando le deje paso a la exposición cofrade propia de la Semana Santa- para regresar este verano a este mismo espacio.

Payán Sotomayor -notario que ha ido recogiendo a lo largo de los años expresiones y palabras "con ilusión, entrega y tenacidad"- nos habla de la semántica, y de los rasgos fonéticos, nos habla de lo tremendamente respetuosos que somos con la gramática (más que otro pretendidos bienhablantes del castellano) y, sobre todo, de la capacidad creativa del habla gaditana. "Siempre, siempre, en el habla gaditana funcionará esa creatividad que nos lleva a más y mejor", dice. "El ingenio", alimentado por "el ánge" (sí con la g velar aspirada, como las eses, como algunas erres), y "frenado por la ternura", esa que convierte un diminutivo en un por favor implícito. "¿Me das un vasito de agua?". Pues eso.