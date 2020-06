Los hosteleros alertan: "No poder viajar entre provincias por culpa de Granada y Málaga no tiene justificación"

La posibilidad de que no se puedan reanudar los viajes entre provincias en Andalucía a partir del próximo lunes si Málaga y Granada no logran pasar a la fase 3, lo que se supone se sabrá mañana viernes, ha tocado de lleno a las expectativas del sector hostelero de la provincia y, también a otros colectivos como el estudiantil.

Para la hostelería, inmersa aún en estrictas limitaciones en cuanto a uso de sus terrazas o del interior de los locales, tras más de dos meses de obligado cierre por el estado de alarma, y la imposibilidad de recibir el turismo exterior, esencial para buena parte de estos negocios, adoptar una decisión de este tipo "no tiene ninguna explicación lógica, no tiene justificación".

El presidente de la patronal hostelera, Antonio de María, tiene claro que "la Junta debe de tomar decisiones que favorezcan al conjunto de los andaluces, por mayoría, pero no adoptarlas para una minoría, porque sería algo que no se podría explicar". Así, se considera que debería de abrirse la conexión entre provincias en toda la Comunidad, y si finalmente no se permite el paso a la fase 3 de Málaga y Granada, dejarlas fuera hasta que accedan a esta fase de la desescalada. Almería se vería afectada ya que para acceder a ella hay que cruzar estas provincias.

"No se puede constreñir quince días más a la gente por una falsa solidaridad. Creo que al final no pasará, que todo pueda ser una estrategia de presión ante Madrid, pero si es así, van a tener que explicarlo de forma muy clara, porque es incomprensible en todos los aspectos, y más en el económico que ahora es vital para todos", indica De María.

En una situación de normalidad, el turismo sevillano es muy importante para las localidades costeras de la provincia, aunque es cierto que, tras varios meses de confinamiento y ante la persistencia de las medidas sanitarias por la pandemia, no se sabe cómo responderá este hipotético visitantes.