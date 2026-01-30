Desalojadas en Cádiz tres vecinas de pisos de Procasa apuntalados

Tres vecinas de otras tantas viviendas, una de la empresa municipal Procasa y otra que se vendió a sus inquilinos hace más de 20 años con graves daños estructurales que nunca fueron reparados, han sido desalojadas de sus hogares después del desprendimiento del techo de una cocina ocurrido cuando se hacía una cata. Los pisos fueron apuntalados en septiembre de 2025 y volvieron a serlo el miércoles y el jueves pasados. Pero según ha podido saber este periódico, finalmente una de estas vecinas ha descartado irse a vivir con una hija que vive fuera de Andalucía y ha encontrado una alternativa en San Fernando porque de ninguna manera quiere dejar su casa abandonada. Se trata de habitantes desde hace décadas de unos pisos originalmente municipales situados en la calle Explanada 1 y 3, en el barrio de Puntales, muy cerca de la plaza principal. También hay vecinos afectados en la calle Dársena.

Los desalojos se produjeron precisamente mientras que las personas damnificadas estaban viendo reclamadas sus demandas en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz del jueves a través del portavoz de grupo municipal socialista, Óscar Torres. Ya a mediados del pasado mes de diciembre los socialistas exigieron al equipo de gobierno del Partido Popular una intervención urgente para solucionar el grave problema de seguridad y habitabilidad que sufren estas 56 familias del barrio de Puntales, después de una reunión mantenida con una representación de todos ellos.

El PSOE solicitó que el Ayuntamiento dispusiera lo necesario para garantizar la seguridad estructural y habitabilidad de esas viviendas de Puntales. Pero finalmente la propuesta socialista recibió una enmienda de sustitución del Grupo Popular y lo que se acordó en el Pleno fue que el consistorio va a solicitar que parte del barrio sea declarado área de regeneración urbana, una medida que busca, básicamente, poder actuar en las fincas de la calle Explanada y Dársena, que arrastran graves problemas estructurales de difícil solución para la economía de los 56 vecinos afectados del total de 62 viviendas que existen en el bloque (donde Procasa tiene la propiedad de 6).

La mañana de ayer viernes 30 de enero el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, acompañado por el alcalde, Bruno García, explicó a pregunta de un periodista cuál es la actual situación de los vecinos desalojados y en qué intervendrá el Ayuntamiento. Cossi confirmó que dos de las viviendas desalojadas son propiedad de Procasa y que a sus inquilinos “se les ha buscado una alternativa habitacional temporal” y la tercera persona es “una señora mayor propietaria de su vivienda que, según ha contado, no quería seguir allí, y que hemos estado atendiendo con los Servicios Sociales para que se le pueda facilitar un realojo, aunque ha dicho que prefiere estar con sus hijos”. Se trata de la vecina que ha descartado irse a vivir con una hija a Palencia y ha encontrado una alternativa en San Fernando.

Cossi asumió la mayor parte de la respuesta y el alcalde apuntó algunos detalles. El edil reconoció que Urbanismo realizó obras de seguridad hace algún tiempo, recordó que un arquitecto ha hecho todo el análisis de los daños de la finca y que ha propuesto un proyecto de rehabilitación que es de un coste muy elevado para algunos de los vecinos propietarios y que es a partir de entonces cuando comienzan a reclamar soluciones al Ayuntamiento. “Ahí es donde nosotros explicamos que en el caso de viviendas de titularidad privada es responsabilidad también de la comunidad la garantía de consideraciones de seguridad”, dijo el edil. “Una vez que ellos nos trasmiten que no son capaces de hacer frente a eso económicamente es cuando entramos a valorar fórmulas para poder aportar de alguna manera recursos a esa actuación”, añadió.

“Hemos dividido las actuaciones de emergencia y se está entrando vivienda por vivienda para comprobar los desprendimientos de ayer [por el jueves] no es que se cayera un techo durante el Pleno, sino que estamos haciendo catas para comprobar si efectivamente se producen desprendimientos”, informó el concejal.

“Estamos poniendo la finca en garantía de seguridad y, en paralelo, nos hemos comprometido a poner en pie una convocatoria de ayudas a propietarios privados que no tengan unos niveles de ingresos suficientes y con pisos con una antigüedad y un deterioro considerables”, añadió Cossi. “A largo plazo proponemos, además, un plan de regeneración de un conjunto de fincas situadas en un entorno brutal, que datan del año 1943 y que todo indica que padecen patologías parecidas por exposición al cáncer del mar, porque es un relleno en el que se producen importantes filtraciones”, matizó. Este plan conllevaría “prácticamente la reconstrucción por fases de todas estas fincas”.

De momento no se sabe a cuánto podrían ascender estas ayudas a los vecinos propietarios de unos pisos que tuvo que entregar reparados Procasa cuando se los vendió entre el año 2004 y el 2006.