Cádiz pide un plan especial para rehabilitar parte del barrio de Puntales

El Ayuntamiento de Cádiz va a solicitar que parte del barrio de Puntales sea declarado área de regeneración urbana. Una medida que ha aprobado este jueves el Pleno municipal y que busca, básicamente, poder actuar en la finca de la calle Dársena que arrastra graves problemas estructurales de difícil solución para el bolsillo de los 56 vecinos afectados del total de 62 viviendas que existen en el bloque (donde Procasa tiene la propiedad de las otras 6).

Esta es la solución momentánea a la que ha llegado el gobierno municipal de Bruno García, que de hecho se ha quedado solo en esta enmienda presentada contra la propuesta del PSOE de que el Ayuntamiento dispusiera lo necesario para garantizar la seguridad estructural y habitabilidad de esas viviendas de Puntales. Algo difícil de encajar teniendo en cuenta que se trata de 56 propiedades privadas, ya que esas viviendas fueron adquiridas hace más de veinte años al Ayuntamiento; aunque al mismo tiempo esta cuestión también es importante reflejar, ya que el propietario original de ese edificio que ahora padece problemas estructurales es el Ayuntamiento.

Tras el debate, al que han asistido varios de los vecinos afectados, se ha acordado (con la mayoría absoluta del PP) "solicitar formalmente a la Junta de Andalucía la posibilidad de delimitar una parte de Puntales como área de regeneración urbana y programar actuaciones en función de la antigüedad y estado de los edificios de la zona". Una medida que ya avanzó la pasada semana el alcalde, Bruno García, y que vendría a repetir el modelo que precisamente está ahora viendo su última fase en la barriada del Cerro del Moro.

Además de esta propuesta, que ahora tendrá que recibir y decidir la administración autonómica, fuentes municipales recuerdan que ya la pasada semana se mantuvo un encuentro con los propietarios de esas viviendas de las calles Dársena y Explanada, acordando entonces "una intervención urgente por parte de Urbanismo que ya se ha iniciado esta semana, para garantizar la seguridad de estos edificios".

Fruto de esa labor de los técnicos de Urbanismo, confirma el Ayuntamiento que el edificio en cuestión "tiene numerosas patologías y problemas estructurales".

Además de la primera intervención de Urbanismo y de esa propuesta de plan especial de regeneración en el barrio, el PP se ha comprometido en el pleno a crear una partida especifica de ayudas y subvenciones destinadas a la rehabilitación "de edificios de titularidad privada, dirigidas a familias con escasos recursos económicos y en barriadas con parques de vivienda envejecidos". Y haciendo valer su mayoría absoluta ha acordado también que el Ayuntamiento inste al Ministerio de Vivienda "a aprobar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 incluyendo actuaciones de regeneración que no se circunscriban exclusivamente a la eficiencia energética y la mejora de la habitabilidad, sino permitiendo la rehabilitación integral y la recuperación estructural de edificios, teniendo en cuenta la antigüedad del parque de viviendas en España".