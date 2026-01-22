La encrucijada de los vecinos de un edificio de Puntales

Difícil situación la que están atravesando más de 60 vecinos del barrio de Puntales y la que tiene ahora sobre la mesa el alcalde de Cádiz, Bruno García. Un edificio de viviendas que ocupa la manzana que da por un lado a la calle Dársena y por el otro a Explanada tiene "numerosas patologías", como reconoce el propio Ayuntamiento, que precisa que se trata de un bloque que en su día fue de propiedad municipal pero que hace más de 20 años pudieron comprar sus inquilinos.

El balance de aquella operación fue que 56 usuarios adquirieron el piso al Ayuntamiento, mientras que la empresa municipal de Vivienda, Procasa, se quedó con las otras 6. Y más de 20 años después (esa operación de venta se hizo en el año 2004), los propietarios aseguran no poder hacer frente a los numerosos problemas que tiene la edificación, por lo que han recurrido al Ayuntamiento pidiendo soluciones.

Pero la solución no es fácil, "teniendo en cuenta que es una propiedad privada", como recuerda el Ayuntamiento. ¿Cómo puede la administración pública invertir y rehabilitar una finca que es privada?

En medio de esta encrucijada, el alcalde ha anunciado varias medidas para intentar solventar la situación. Y la primera de ellas va a ser la ejecución de una serie de obras y actuaciones de emergencia que está previsto que se inicien la próxima semana y que pretenden "garantizar la seguridad de las personas residentes en el edificio". Para ello, "desde principios de la próxima semana se van a hacer catas en distintas viviendas y se apuntalarán aquellas que presentan mayores daños", anuncia el Ayuntamiento, que también informa de que se van a abordar distintos problemas de salubridad que han denunciado también los afectados. "En el escenario en el que estamos el objetivo principal ahora mismo es el de que los vecinos puedan vivir con seguridad", ha trasladado Bruno García.

Otra medida referida por el alcalde ha sido la posibilidad de que el Ayuntamiento habilite una serie de ayudas para la rehabilitación de viviendas de propiedad privada, a la que podrían acceder estos vecinos afectados para ejecutar la rehabilitación que necesita el edificio de la calle Dársena. Una medida que la oposición ha planteado en alguna ocasión en los últimos tiempos y que hasta ahora había rechazado el equipo de gobierno del PP en favor de planes, acciones y ayudas dirigidas siempre al parque público de viviendas.

Un ejemplo de esto último serían los programas de ayuda para reformas interiores de los pisos propiedad de Procasa. Y a este respecto, hay que tener en cuenta el tiempo que necesita una tramitación de este calado, empezando ahora a ejecutarse esas obras financiadas por Procasa que el alcalde anunció que iba a poner en marcha en 2023, al poco de llegar al Ayuntamiento.

Plan de regeneración en el barrio

Pese a este plazo previsible que tendría por delante el Ayuntamiento para poner en marcha una convocatoria de este tipo, se ha comprometido el alcalde a mantener reuniones con la Junta de Andalucía para abordar "la necesidad de actuaciones de regeneración urbana en el barrio de Puntales". Es decir, poner en marcha un plan similar al que se ideó en la barriada del Cerro del Moro, y que aún anda en fase de ejecución, varias décadas después.

Según traslada el Ayuntamiento, más allá de los plazos que tenga esta tercera vía por delante, "los vecinos creen que aunque sea a largo plazo esta sí puede ser una solución". Aunque al respecto conviene señalar la polémica que también esta operación generó meses atrás con los vecinos del Cerro del Moro, que para ser beneficiarios de los planes de la Junta de Andalucía tienen que renunciar a la propiedad de sus actuales viviendas (en pésimas condiciones) para pasar a ser inquilinos en las de nueva construcción.

En cualquier caso, el equipo de gobierno que lidera Bruno García se ha comprometido "a trabajar en esa dirección desde hoy mismo".