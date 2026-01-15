Óscar Torres (PSOE): “Bruno García no debe pensar en otra cosa más que en la seguridad de las 62 familias de Puntales”

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha anunciado la presentación de una moción al próximo Pleno municipal para exigir una intervención técnica y económica inmediata en los edificios de las calles Explanada, 1 y 3, y calle Dársena 1, en el barrio de Puntales. Los socialistas, que mantuvieron una reunión con los afectados recientemente, ya denunciaron que la situación de estas 62 familias era "límite", tras comprobarse graves deficiencias estructurales que han obligado al apuntalamiento de diversas estancias ante el riesgo inminente de derrumbe.

Torres ha recordado que el origen de esta problemática está estrechamente vinculado a la gestión municipal, ya que los inmuebles fueron propiedad de la empresa pública Procasa. En el año 2004 se ofreció la opción de compra a los inquilinos sin que estos fueran informados de las deficiencias constructivas que ahora amenazan la integridad física de los residentes. Además, ha subrayado que el Ayuntamiento sigue siendo copropietario, manteniendo la titularidad de seis viviendas y dos locales en dichos bloques.

"Bruno García no debe pensar en otra cosa más que en la seguridad de las 62 familias de Puntales. No se puede permitir que más de sesenta familias gaditanas vivan con el miedo diario a que sus techos se vengan abajo", ha advertido Óscar Torres. "Hablamos de personas mayores con recursos muy limitados que no pueden asumir cuotas extraordinarias de rehabilitación. El equipo de gobierno debe actuar con sensibilidad y dejar de ponerse de perfil ante un problema que ellos mismos ayudaron a generar"

La iniciativa socialista incluye tres puntos fundamentales de actuación. En primer lugar, que desde el Ayuntamiento se realice una intervención técnica inmediata para poner en marcha los mecanismos de seguridad y habitabilidad necesarios en estos bloques de Explanada y Dársena. En segundo lugar, se le solicita igualmente al equipo de gobierno que cumpla con el compromiso de crear una partida específica de subvenciones para la rehabilitación de edificios de titularidad privada en barrios con parques de vivienda envejecidos y con sus habitantes en situación de vulnerabilidad. Y por último, instar formalmente a la Junta de Andalucía a implementar un plan integral de rehabilitación para Extramuros, similar al que transformó el casco histórico, para atender edificaciones que superan los 70 años de antigüedad

Finalmente, el portavoz socialista ha lamentado que el Partido Popular haya rechazado en ocasiones anteriores estas medidas de previsión. "Es el momento de mirar a Extramuros de forma ambiciosa. La administración tiene la obligación de garantizar la seguridad de sus vecinos antes de que ocurra una desgracia que todos tengamos que lamentar", ha concluido Torres.