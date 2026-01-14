José Ramón Ortega (PSOE): “Procasa trata a sus usuarios como una inmobiliaria privada”

El secretario general del PSOE en Cádiz capital y consejero de Procasa, José Ramón Ortega, ha denunciado este miércoles la situación de “indefensión y maltrato institucional” que están sufriendo los vecinos de viviendas públicas de San Juan Bosco 1 y 2, que habiendo accedido a viviendas públicas en alquiler con opción a compra, no pueden hacerla efectiva por no poder acceder a una hipoteca. Ortega ha lamentado que el alcalde, Bruno García, esté demostrando una “nula sensibilidad social” al gestionar el parque público de vivienda como si de una “inmobiliaria privada” se tratase.

El edil socialista ha puesto el foco en el calvario que atraviesan las familias que, al no poder hacer frente al alto coste de la hipoteca para ejercer la opción a compra impuesta por el PP, están siendo reubicadas en otros pisos. “A estas personas, muchas en situación de especial vulnerabilidad, se les está exigiendo abandonar sus hogares sin prestarles la más mínima ayuda en nada”, ha explicado Ortega, y que ha señalado que han sido los propios perjudicados quienes le han trasladado la situación. Además, Órtega ha califica de “despropósito” que se les reclame el pago de una nueva fianza en el destino de realojo sin haberles devuelto previamente la fianza de la vivienda que dejan atrás.

“Es inaceptable que quien se autoproclama como ‘el alcalde más social’ esté asfixiando económicamente a familias que ya lo están pasando mal, obligándolas a adelantar un dinero que no tienen”, ha aseverado Ortega.

Desde el PSOE se ha denunciado además que muchos de estos inquilinos tuvieron que sufragar gastos por deficiencias que debería haber afrontado Procasa, ademas de haber realizado mejoras considerables en sus viviendas durante años, como la instalación de cocinas nuevas, de las que ahora se ven obligados a desprenderse sin compensación alguna al tener que dejar la casa por la imposibilidad de compra. “Procasa no solo no facilita la transición, sino que se queda con el patrimonio y el esfuerzo de los vecinos, actuando con una voracidad mercantilista impropia de una empresa pública”, ha criticado el concejal.

Para Ortega, lo que ocurre en San Juan Bosco es el síntoma del regreso de las políticas de vivienda de las anteriores etapas del PP. El concejal socialista ha recordado que la estrategia del Partido Popular de vender suelo y vivienda pública, en lugar de apostar decididamente por el alquiler social, es la que históricamente ha expulsado a miles de gaditanos de su ciudad.

“Bruno García sigue la senda de deshacerse de patrimonio municipal a toda costa para ‘hacer caja’ , en lugar de proteger el derecho a la vivienda de los gaditanos”, ha advertido Ortega. En este sentido, ha recordado que el PP ya intentó en el pasado operaciones similares que resultaron ser un fracaso, como la venta de viviendas para jóvenes que quedaron desiertas por los requisitos económicos inalcanzables.