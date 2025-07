David de la Cruz (AIG) asegura que el alcalde de Cádiz "se ha reído de las familias de Javier de Burgos”

Cádiz/El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana lamenta a la vez que critica que el alcalde de Cádiz, Bruno García, "haya mentido" a las cinco familias de la finca número 19 de Javier de Burgos y también a la ciudadanía con “el falso compromiso plenario” de -tal y como especificaba la moción presentada en el pasado Pleno ordinario por esta formación- “reubicar de manera inmediata y transitoria en la capital gaditana a estas familias ante el peligro existente”.

No obstante, a pesar de su palabra dada, el regidor ya ha reconocido públicamente que no tiene intención de buscar una solución temporal para estos vecinos y vecinas de la ciudad y sus ocho menores, a pesar de su compromiso en Pleno, que es el órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal. “Tras las declaraciones realizadas por Bruno García en las que reconoce que ha recomendado a las familias de Javier de Burgos que se vayan a San Fernando, no sólo se puede afirmar que ha incumplido su palabra, sino también que ha mentido a los gaditanos y gaditanas y que se ha reído de las propias familias afectadas, que están viviendo una situación dramática e indigna entre las paredes y los techos de ese inmueble, que se está cayendo a pedazos”, sostiene el portavoz de AIG, David de la Cruz.

Además de no buscarles una alternativa, “García tiene la desfachatez de salir en los medios asegurando que se les está reforzando su situación jurídica, algo que es totalmente falso puesto que hasta el momento no se ha puesto en contacto con estas familias ni personal del departamento jurídico del propio Ayuntamiento ni del de Procasa. ¿O acaso es tal su falta de empatía que llama ‘reforzar su situación jurídica’ a reunirse él mismo, junto con los concejales de Urbanismo, Asuntos Sociales y Vivienda, con la portavoz de las familias para recomendarles que se vayan a San Fernando?”, critica el portavoz.

Esa opción propuesta por la Sareb, la sociedad con la mitad de participación estatal propietaria de la finca, ha sido descartada por las cinco familias, por lo que siguen a la espera de soluciones tanto por parte de la propia Sareb como del Ayuntamiento gaditano, “que tras quedar bien en la sesión plenaria del pasado 26 de junio se ha lavado las manos”. Y mientras tanto, las catas realizadas en la finca suponen nuevos peligros para estas familias, que deben vivir con boquetes en los techos y en los suelos, algunos de ellos realizados en habitaciones que comparten varios menores, y también con una nueva plaga de cucarachas.

“Lo único a lo que se ha comprometido el alcalde -resalta el líder de la coalición de izquierdas- es a ofrecerles un bonobús si aceptaban la propuesta de la Sareb de irse a una finca de San Fernando. ¿A eso llama Bruno García ‘formar parte de la solución’ para estos vecinos y vecinas? Es de chiste”, clama el líder de Adelante Izquierda Gaditana.

Y nuevamente critica De la Cruz a la Sareb por “haber permitido y seguir permitiendo que haya personas que vivan en esas condiciones en viviendas de su propiedad”, por lo que le reclama “una solución inmediata” para que “puedan salir de una vez por todas de ese infierno”. “La Sareb debe realojar a esas familias en viviendas dignas y, al mismo tiempo, acometer las obras necesarias para reformar la finca de Javier de Burgos, con el compromiso de que las cinco familias regresarán a ella una vez concluyan los trabajos”. No obstante, ante la inacción que viene demostrando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, “el Ayuntamiento de Cádiz debe estar a la altura y responder y velar por esas familias gaditanas”.

“La responsabilidad -concluye- es conjunta. Es de la Sareb, como propietaria de la finca, y también del Ayuntamiento porque debe ser garante de la seguridad de sus vecinos y vecinas”.