El alcalde de Cádiz recomienda a los vecinos de Javier de Burgos 19 que sigan vinculados a la Sareb en San Fernando

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha negado esta mañana que les haya dicho a los inquilinos de Javier de Brugos, 19, la casa de los horrores de la Sareb en Cádiz, que se vayan a San Fernando sin aportarles ninguna solución. García aseguró que están siendo parte de ella reforzando su situación jurídica y recomendándoles que no se desvinculen de la Sareb para garantizar su vuelta a Cádiz. Y que si para eso es necesario que se trasladen temporalmente a San Fernando, "que se haga", ha dicho en respuesta a un periodista tras la firma de un convenio con la Junta de Andalucía.

"Estamos con el tema. El lunes nos reunimos con la Sareb, los delegados de Vivienda, Urbanismo y Asuntos Sociales y yo. El martes a las nueve tuve la oportunidad de reunirme con los afectados. Le dijimos a su portavoz que vamos a formar parte de la solución. Pero si tienen un derecho con la Sareb en ese espacio es muy importante que mantengan esa relación. Le hemos dicho que les vamos a ayudar en lo jurídico y en cualquier otra situacion que se produzca", ha respondido Bruno García.

"Pero si lo que está diciendo Adelante Izquierda Gaditana es que no lo haga la Sareb y que lo haga el Ayuntamiento, sinceramente, no lo entiendo: el edificio es de la Sareb, es decir, del Gobierno de España, un edificio que el partido socialista cataloga de 'casa de los horrores'. Primera pregunta: ¿Por qué permite el Gobierno de España que haya una casa de los horrores? Eso para empezar. Y a continuación: ¿por qué no lo soluciona?. Y viene AIG diciendo que a lo peor la Sareb no puede hacerlo, que lo haga el Ayuntamiento. Eso, aquí y en Pekín , es una manera de quitarse de enmedio importante. Y nosotros estamos diciendo que vamos a formar parte de la solución. Y en eso estamos: hablando con las familias y buscando parte de esa solución".

"Ahora, llamativo es lo de AIG, que es la suma de varios partidos, plataformas y colectivos, uno de ellos, Ganar Cádiz, donde está IU, que a su vez está en Sumar, de manera que está dentro del Gobierno de España y está en AIG. Si me dicen que no es así, que me lo expliquen. Que David de la Cruz, que tiene a IU dentro de su partido, diga que está fatal lo que está pasando y en lugar de reclamar al Gobierno de España que lo arregle haga política para intentar generar desgaste al gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, que quiere formar parte de la solución... Impresionante el cinismo. Porque no sé si me está dciiendo que no lo tiene que arreglar la Sareb Y se indigna con la Sareb. Que no se indigne tanto. Lo que tiene que hacer es llamar al de IU, que la tiene en el banco de al lado. Porque, si no me equivoco, Helena Fernández forma parte de Ganar Cádiz, donde está IU. No lo entiendo. Nosotros estamos en la solución. Y resulta llamativo que se quieran lavar las manos".

"Además, el Sindicato de Inquilinos dice que no estamos en el tema, pero es evidente que no es así, porque nos hemos reunido con la Sareb y estamos ayudando a las familias a que refuercen su situación jurídica. Y sobre que se trasladen a San Fernando yo lo que he he dicho es que la Sareb la solución que les da es que se vayan a San Fernando y que si se tienen que ir allí temporalmente para luego volver a Cádiz, que se haga. Pero lo llamativo es que Sareb diga que se vayan a San Fernando y que como no quieren, que sea el Auntamiento el que resuelva. Tendrá que resolver la Sareb, pero de nuestra mano. Les ayudamos con el transporte, estamos protegiendo a las familias para que den una solución a ese edificio que es la casa de los horrores Tanto decir: hágalo usted, cuando es quien señala quien tiene que resolver el problema".

"Nosotros decimos que les vamos a ayudar de la manera que sea. Pero no les podemos dar una casa mientras se hace la obra, porque como saben ustedes, nosotros nos regimos por una lista de demandantes y vamos a seguir ese orden. Porque la primera persona de esa lista tiene unos derechos y una puntuación. Y la segunda, la tercera y la cuarta, también. Y así hasta la última de las 6.000. Pero vamos a ayudar jurídicamente a esas familias para que sus derechos se protejan. Nuestro objetivo es la vuelta a su casa, garantizar que puedan volver. Por eso no estamos diciendo que se vayan a San Fernando, al contrario: estamos protegiendo sus derechos y si para volver a su casa tienen que irse temporalmente, nosotros les ayudamos con el transporte".

"Lo vamos a hacer porque son gaditanos y gaditanas quienes están ahí, pero no porque la responsabilidad primaria sea nuestra, que es de la Sareb y esperemos que la asuma. Pero en todo este lío en el que están sufriendo las personas no faltan a su cita el PSOE y AIG, siendo especialmente llamativo que sean miembros del Gobierno que permite la casa de los horrores en Cádiz".