Vecinos de Javier de Burgos, 19: "Esto es insostenible, queremos una solución pronto en Cádiz porque somos de Cádiz"

Cádiz/"Aquí estamos, al lado de la finca de los terrores esperando que nos den una solución lo más pronto posible". La definición de Khaoula Ben-Kassem de la finca Javier de Burgos, 19 de Cádiz, donde (mal)viven cinco familias, con ocho menores entre sus miembros, no contiene una brizna de exageración. Al igual que uno de sus vecinos, Jesús Miguel Prieto, esta madre de cuatro hijos tiene muy claro que los inquilinos de este inmueble propiedad de la Sareb han llegado a su límite y que ya se hace "insostenible" pasar un día más en unas casas con riesgo de desprendimientos, problemas estructurales y donde, hasta hace bien poco, tenían que convivir con ratas y cucarachas, tal y como denunció a principios de mes la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. "Queremos una solución lo más pronto posible, y en Cádiz, porque nosotros somos de Cádiz".

La denominación de origen que recalcan las bocas y los ojos de Jesús Miguel y Khaoula tienen claros destinatarios. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que les acaba de ofrecer otras viviendas de su propiedad en San Fernando, y el Ayuntamiento de Cádiz, a quien se dirigen, "como ciudadanos de Cádiz que somos", para que colaboren en su reubicación.

"Queremos que la solución sea en Cádiz porque nosotros somos de Cádiz, nuestros niños van al colegio en Cádiz, nosotros tenemos trabajos en Cádiz, nuestra vida es Cádiz. Por eso queremos que la solución salga de Cádiz, de la Sareb y del Ayuntamiento. Nosotros pertenecemos a Cádiz y nos estamos viendo obligados a aceptar una solución que pasa por irnos a un pueblo que no es el nuestro. Nuestros hijos han nacido en Cádiz, quieren estar aquí con sus amigos, han venido hasta niños de su colegio para apoyarles, para que no se vayan a otra parte y para que no sigan viviendo en esta situación, porque no creo que exista ninguna ley que permita que un niño viva como viven los nuestros en esta finca", se emociona Khaoula muy bien acompañada por varias de las familias del centro educativo donde estudian sus hijos, por un buen número de ciudadanos, entre ellos el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, y por los miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz que durante la tarde de este 25 de junio han convocado una concentración para apoyar a los habitantes de Javier de Burgos, 19.

Jesús Miguel Prieto y Khaoula Ben- Kassem en la puerta de Javier de Burgos, 19. / Lourdes de Vicente

"Estamos aburridos, no sabemos ya qué hacer ni dónde ir para reclamar ayuda, al contrario, es que nos echan tierra en lo alto y no sabemos por dónde salir ya. De verdad que las circunstancias en las que estamos viviendo aquí son insostenibles", insiste Jesús Miguel que, al igual que Khaoula, calibran con mucha prudencia esa otra vía de solución que quiere explorar la Sareb si rechazan irse a la promoción recién rehabilitada con la que cuentan en la Isla, la de reubicarlos en alquileres o en hostales de Cádiz capital. "Sí, si está muy bien, pero encontrar un alquiler en Cádiz, con tantos pisos turísticos y hotelitos que han hecho, es imposible. Por eso insistimos en la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, para que esa posibilidad de reubicarnos en Cádiz capital sea real", reflexiona el inquilino.

Khaoula, la persona que ha tratado directamente en estos días con los representantes de la Sareb, lo considera bien "complicado" ya que le han explicado, al igual que a este periódico, "que la puerta que el Ayuntamiento le abría a la Sareb para colaborar con ellos se ha cerrado hace una semana, como si nosotros no fuéramos ciudadanos de Cádiz". Además, explica la vecina de Javier de Burgos, desde la sociedad participada en un 50% por capital público a través del Gobierno de España sólo se les ha ofrecido a sus inquilinos la posibilidad del realojo en San Fernando. "No se nos ha ofrecido otra solución porque dicen que otra alternativa no tienen y ya les hemos dicho que no", asevera.

En cuanto a la situación del inmueble, estos vecinos confirman que actualmente son "los técnicos de la Sareb" los que están realizando la evaluación. "Pero es más allá de eso porque esta finca, una finca que está en pleno centro de Cádiz, en Urbanismo no tenía ni plano, ni ITE. Y eso es lo que están haciendo para luego evaluar los daños y hacer el informe donde se dirá cuánto va a durar la rehabilitación", detallan estos gaditanos que también recuerdan "el desastre total" de los primeros días tras hacerse pública la situación del edificio "cuando vinieron unos albañiles del Ayuntamiento y que en realiad no deberían haber entrado porque estaban las trampas para las ratas que puso Sanidad, se pisan unos con otros", cuentan con no poca frustración y cansancio.

"Tengo muchísimo miedo de que hoy o mañana se me caiga un niño, entonces puedo volverme loca"

Estado de la finca Javier de Burgos, 19 en Cádiz. / Lourdes de Vicente

Estas puertas que se abren y cierran entre Sareb y Ayuntamiento, que también señaló en su día la imposibilidad de comunicarse con la sociedad que no atendía a sus requerimientos sobre la finca, no les pasan desapercibidas a los vecinos que en cierta manera se sienten en medio de una disputa política. "Hay una pelea de políticos, pero yo creo que lo primero es salvar a los ciudadanos, la seguridad de los ciudadanos", razona Khaoula que tiene los suelos de su casa "muy dañados al ser el techo, que está roto, de la casa de abajo" y teme por sus hijos. "Tengo muchísimo miedo de que el día de hoy o mañana se caiga un niño abajo.Y ahí, aunque lo lamentan mil veces, si pierdo a un hijo mío puedo volverme loca en la calle", teme la mujer que está "sacando fuerzas" de donde no tiene.

Así Khaoula, cuyo marido vive en esta casa desde 2004 "cuando era estudiante" y a la que ella se fue a vivir en 2010 para formar una familia -actualmente sus hijos tienen 13, 11, 8 y 6 años-, llevan años soportando unas condiciones de habitabilidad que, si bien, no eran tampoco las deseables cuando la finca tenía un propietario, se empeoraron desde que pasó a manos de la Sareb. "Al no haber dueño al que dirigirte, no hay mantenimiento, ni conservación, y de todas las otras casas que se fueron quedando vacías se fue acumulando, perdón por la palabra, la mierda que es lo que nos ha contaminado a nosotros, además de filtraciones de agua en techos, tuberías y todo lo que te puedas imaginar", describe la mujer que en repetidas ocasiones se ha dirigido "a Urbanismo, a Procasa, a Asuntos Sociales" en búsqueda de soluciones en estos años. "Nadie me ha escuchado y por eso ya nos decidimos a hacerlo público", resume.

Sí, y les han escuchado, la casa fue desratizada y desinsectada por el Consistorio y la Sareb ya tiene a sus técnicos trabajando. Pero las personas siguen dentro, "y como me dice el técnico que vino hace menos de un mes, aquí no se puede vivir, esto está inseguro". Por eso, los inquilinos agradecen que AIG lleve al Pleno municipal de este jueves su situación y pidan el realojo de estos vecinos en Cádiz, de la misma manera que lamentan "que desde el equipo de Gobierno en ese mismo Pleno sólo vayan a pedir responsabilidades a la Sareb y que le den la finca a ellos, que muy bien, pero, ¿qué pasa con nosotros mientras? Nosotros no tenemos la culpa de que en la Sareb esté el PSOE y en el Ayuntamiento el PP. ¿Qué pasa mientras ellos pelean de que si la responsabilidad es de unos o de otros?,¿esperamos a que se nos caiga un suelo o el techo encima? ". Eh ahí la gran pregunta.