La Sareb ofrece a los vecinos de Javier de Burgos,19 realojo en sus casas de San Fernando "o algún tipo de alquiler o hostal en Cádiz"

Cádiz/Ante la situación límite de las familias gaditanas, ocho menores entre sus miembros, que (mal)viven en Javier de Burgos, 19, desde la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), propietaria de la finca, insisten que se está trabajando en ofrecer a estos vecinos una solución de habitabilidad mientras se evalúa y se rehabilita el inmueble. De hecho, ya les han hecho una propuesta, un realojo temporal en casas de su propiedad en San Fernando, aunque también están dispuestos "a explorar otros caminos como alquileres temporales en casas que no son nuestras o en hostales en Cádiz capital", aseveran.

"Hasta hace poco la relación nuestra con los inquilinos era a través del Sindicato que tienen, pero ahora mantenemos el contacto directo con ellos, con una portavoz de las cinco familias; con ellos estamos trabajando directamente. Les hemos hecho una primera oferta, un realojo temporal en una promoción entera recién rehabilitada en San Fernando. Ahí sería directamente entrar porque es nuestra, con lo que sería una solución inmediata", explican fuentes de Sareb.

De esta forma, desde la Sociedad participada en un 50% por capital público explican que, efectivamente, en la capital gaditana tienen 49 viviendas, pero "ninguna actualmente disponible para entrar ya". "Unas están alquiladas, que tienen un alquiler social, otras están en proceso de adecuación y otras que no están habitables", lamentan.

Con todo, desde Sareb informan que las familias están actualmente "valorando y estudiando esta opción" aunque son conscientes de que "no les gusta". "Y lo entendemos. Lo entendemos perfectamente porque tienen a los niños escolarizados en Cádiz capital, muchos de ellos ahora mismo están también en sus campamentos, que sus trabajos están en la propia ciudad... Es difícil... La pena es que esta promoción de San Fernando no estuviera en Cádiz, porque entonces la solución sería súper sencilla".

De todas formas, desde Sareb aseveran que "la oferta sigue encima de la mesa porque todavía no nos han dicho que no". Así, explican que "tampoco tienen que decir sí todos, a lo mejor a alguna familia de las cinco le interesa o está en disposición en poder irse a San Fernando". Pero, además, también se comprometen a que "si no puede ser así, la alternativa tiene que ser otra y, si dentro de nuestras viviendas no podemos tenerla, pues tendrán que ser alquileres temporales a los que Sareb pudiera optar en Cádiz capital o algún tipo de hostal, que no es la opción que más nos gusta porque entendemos que una familia tiene que estar en una casa. Buscaríamos una solución temporal, aunque todo va a ser temporal, lo de San Fernando también".

"Ojalá pudiéramos ofrecer vivienda nuestra en Cádiz, pero lo vemos complicado. No imposible, o sea, a lo mejor vemos que hay adecuaciones que sí se pueden realizar de una vivienda nuestra en el plazo de un mes, dos meses, pero es que las fincas de Sareb son lo que son, nos han llegado como nos han llegado y están como están, pues como las de Javier de Burgos", resumen fuentes de esta sociedad que, recordemos, nació en 2012, en plena crisis inmobiliaria que derivó en crisis económica, para gestionar y liquidar los activos deteriorados (préstamos e inmuebles) procedentes de entidades financieras que necesitaron ayudas públicas.

Se complican las relaciones con el Ayuntamiento, de nuevo

También desde Sareb reconocen que la exploración del camino de otras alternativas habitacionales para estas familias les hubiera gustado recorrerlo de la mano del Ayuntamiento de Cádiz. "En origen estuvimos colaborando estrechamente con servicios sociales, con toda la parte de inspección técnica, que también la estamos llevando con ellos, pero ya hace como una semana que no nos contestan. Es decir, cuando hemos llegado al momento del realojo se ha cortado la comunicación. Pero Sareb tiene el compromiso con las familias, eso que no quepa duda, lo que pasa es que queríamos hacerlo en colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, ver con ellos si tenían algún tipo de opción y luego Sareb pagar lo que fuera. Pero, bueno, se ha cortado la comunicación, sabemos que llevan a Pleno este tema mañana y no tenemos manera de decirles que nosotros tenemos posibilidades y queremos buscar soluciones. No nos están respondiendo", aseguran.

En paralelo a la negociación con los vecinos, desde Sareb informan que también están "trabajando ya" en el inmueble. "Actualmente en la finca Javier de Burgos, 19 se están haciendo trabajos técnicos para hacer la inspección técnica de edificios, determinar cuáles son todos los problemas que tiene y todo lo que hay que hacer para empezar a acometer las obras. Eso ya está en marcha".

Así, desde la propiedad entienden que, por un lado, la comunicación con el Ayuntamiento debería de volver a ser más fluida, y, por otro, que en cuestión de realojo de los vecinos "la pelota está ahora en su tejado". "Estamos a la espera que nos digan si les interesa a todos o a algunos las viviendas de San Fernando, que son fantásticas, pero que por muy bien que estén, si no les resuelve la vida, pues que nos digan los motivos por los que necesitan quedarse en Cádiz y exploramos esos otros caminos", resumen.