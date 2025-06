El Ayuntamiento pedirá a la Sareb mejor mantenimiento de sus 49 viviendas en Cádiz tras el caso Javier de Burgos, 19

Cádiz/Desde que la pasada semana la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunciara el lamentable estado de Javier de Burgos, 19, y la complicada situación por la que están pasando sus inquilinos, incluidos ocho menores, "muchas cosas han pasado" en relación a esta finca. Así lo ha reconocido el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi, que ha valorado la concatenación de los hechos, que, al parecer, encuentran una buena resolución, pero que también mira a futuro para que situaciones como ésta no se vuelvan a repetir.

De esta forma, el edil ha comentado que en el próximo Pleno municipal, desde el equipo de Gobierno se instará a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) a "actualizar el mantenimiento" de "los más de 40 inmuebles" -exactamente son 49 viviendas- que esta entidad participada por capital privado y público, a través del Gobierno de España, tiene en nuestra ciudad. Entre ellos, claro, Javier de Burgos, 19.

"Que se haga un buen estado de mantenimiento y conservación de esas fincas es la obligación del Ministerio y del Gobierno de España, al igual que la nuestra, para que no se den este tipo de situaciones tan extremas", ha valorado el responsable municipal de Urbanismo que, por otro lado, ha agradecido "la mediación de la subdelegación de Gobierno en Cádiz" en la tarea de facilitar una vía de comunicación con esta sociedad que, como reconocía la pasada semana el propio Cossi, estaba siendo "bastante compleja".

De hecho, al no contestar a un primer requerimiento sobre el estado de la finca, desde el Ayuntamiento se interpuso un segundo que ya llevaba aparejada una sanción y se iniciaron conversaciones con la subdelegada Blanca Flores. "Todo eso ha permitido que la empresa que trabaja con Sareb ya haya estado haciendo actuaciones de emergencia desde el principio de esta semana. Así, cuando este Ayuntamiento llega a realizar esas actuaciones subsidiarias, ha sido la propia Sareb la que ha asumido esas tareas urgentes y, al mismo tiempo, ha iniciado los informes técnicos de sus arquitectos para identificar en profundidad cuáles son los daños a nivel de instalaciones y estructuras", ha relatado el edil.

También ha valorado la comunicación de la entidad propietaria de Javier de Burgos, 19 en la que la Sareb "se excusa" por el desconocimiento del estado lamentable que tiene la finca y el compromiso, al tener que realizar importantes tareas de recuperación, de realojar a esas familias a través de su propia red de inmmuebles. "Para nosotros es muy buena noticia, porque la situación de las familias de allí era muy complicada y nos alegramos que se esté avanzando en este sentido", ha aseverado el primer teniente de alcalde sobre el anuncio en este comunicado.

Una nota en la que desde Sareb también se aseguraba que durante el último año "no se había permitido el acceso" de sus técnicos a este inmueble, algo que "al menos por parte del Ayuntamiento no ha sido así". "Ellos han tenido en todo momento acceso a la finca, que es de su propiedad, de hecho hubo un procedimiento contencioso entre vecinos y Sareb, algunas de las viviendas están cerradas con llaves en posesión de esa empresa que trabaja para Sareb, que es con la única con la que hemos tenido interlocución en algunos momentos, porque directamente con ellos no se ha producido hasta estos últimos días, así que no sé exactamente a qué se refieren", ha argumentado Cossi.

Tampoco termina de comprender el servidor público las críticas al equipo de Gobierno por parte de Adelante Izquierda Gaditana acusándolos de pasividad. "Además de que hemos trabajado en todo momento, también nos llama la atención que esas viviendas y esa finca tenía problemas desde 2020 y que, sin haberse realizado actuaciones para corregir eso, ahora se nos responsabilice de una manera falsa de que no estamos haciendo lo que hay que hacer cuando nos están achacando lo que no hizo el anterior equipo de Gobierno en su momento", cuestiona.