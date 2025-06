Javier de Burgos grita en el Pleno por una solución

¿Hasta dónde llega la discusión política? ¿Hasta qué punto debe permitirse el afán de captar un voto, o dos, o el de cinco familias? La polarización de la política sigue haciendo estragos, también a nivel local, esa que es la más cercana a los ciudadanos; y claro, si andan los ciudadanos de por medio, el escenario puede saltar por los aires en aquellos casos de grave necesidad que suele llevar aparejada la desesperación de quienes la sufren.

Algo así ha ocurrido esta mañana en el Pleno, donde los partidos políticos cuales buitres de las causas más delicadas han llevado dos mociones diferentes para situar en el debate político local un problema concreto, el de Javier de Burgos. No una moción, sino dos, y para debatirlas por separado. Un problema que según reza en el expediente urbanístico lleva presente en el Ayuntamiento al menos desde el año 2020 (por cierto, con gobierno de Adelante) pero que no se ha dado a conocer, y de manera intensa, hasta hace pocas semanas (en 2025, ya con gobierno del PP).

Ha querido el PP poner en el centro de la plaza a la Sareb, intentando con ello medrar aún más al gobierno estatal de Pedro Sánchez que tiene en la finca de Javier de Burgos la menor de sus preocupaciones; y ha querido el Psoe municipal deslizar ese problema señalando al Ayuntamiento como la administración que tiene que resolver eso que la propiedad del edificio no ha podido al menos en los últimos 5 años.

Por medio ha ayudado a prender la hoguera Adelante Izquierda Gaditana, con la concejala Helena Fernández lanzando mensajes como que el PP es “un devorador de hogares” o que es “el responsable del mayor número de desahucios de la historia de España”.

En este cruce de responsabilidades y de señalamientos entre unos y otros, todos los partidos han olvidado una cosa, la más fundamental: que detrás de la Sareb, de la responsabilidad municipal y de Javier de Burgos hay cinco familias que están malviviendo en una casa que todos dicen que no reúne condiciones. Unas familias a las que unos están alimentando con soluciones que no emplearon entre 2020 y 2023, a las que otros están engañando en cierta medida diciéndoles que la responsabilidad está en una administración y no la otra (la del partido que ellos defienden) y a las que los terceros no les dan la solución que buscan.

Tampoco ayuda en este despropósito de política que unos representantes que se llenan la boca de hablar de la importancia del concepto Bahía y de ir de la mano con otros municipios, pongan el grito en el cielo porque una de las opciones propuestas por la Sareb sea que las familias se trasladen temporalmente a San Fernando. El concepto de Bahía acaba en Cortadura, entonces.

Si todo este galimatías se alimentan con referencias a la Constitución Española e incluso al Estatuto de Autonomía de Andalucía, termina por cortocircuitar las cabezas de quienes sufren el problema de Javier de Burgos, que se pueden considerar dobles víctimas por vivir donde viven y cómo viven y por recibir además esa interesada atención por parte de unos y otros partidos políticos, que no les lleva a ninguna parte.

El resultado de todo esto ha sido el doloroso llanto de una de las afectadas, que no entiende de turnos de palabra, de minutos de intervención ni de Reglamento Orgánico y que ha lanzado un grito de desesperación en el Salón de Plenos, como queriendo recordar a todos que el problema lo tienen ellos en sus casas, no en el infructuoso cruce de acusaciones que han lanzado unos y otros aprovechando la debilidad de unos cuantos. De cinco familias, en este caso, que ni ha sido el primero ni será el último.