“Cuando vuelvan los cruceros al puerto de Cádiz esto será como un volcán en erupción”

La Junta de Andalucía, junto a Suncruise y las autoridades portuarias del frente andaluz están intentando abrir un hueco en las restricciones impuestas por la pandemia para que el puerto de Cádiz pueda volver a contar pronto con escalas de cruceros.

De momento se habla sólo de cruceros nacionales y con un listado de restricciones “extenso e intenso”, según destaca Gema Rosso, delegada en Cádiz de Baleares Consignatarias.

Rosso lleva a sus espaldas un año y medio que para ella se queda. “Puede que el turismo sea el sector que se ha visto más seriamente afectado por la pandemia. Sé que ha habido otros muchos afectados pero nadie me discutirá que al turismo lo ha dejado tocado de muerte”.

Y sabe lo que dice. “Hemos pasado de estar a mil por mil a pasar a cero ingresos”. No miente. Ella, junto a sus compañeros de la consignataria llevan para adelante no sólo los barcos de las principales navieras que amarran en Cádiz sino que se ocupan personalmente de todos los buques de la Royal Caribbean que entran en Navantia-Cádiz para reparar.

“No se puede imaginar lo estrictos que son los protocolos. Cuando llega la tripulación debe llegar con una pcr reciente, se le lleva al hotel en un transporte súper desinfectado, en el hotel nadie les puede molestar y no pueden ni salir de sus habitaciones ni mantener contacto con nadie durante varios días. Desayunan, comen y cenan en sus habitaciones. Se les hace otra pcr y si da negativo, hasta entonces, no puede incorporarse al buque”.

La Junta de Andalucía y Suncruise están intentando que vuelvan pronto los cruceros

Gema Rosso afirma conocer las condiciones que se barajan para que los cruceros vuelvan a hacer escala en puertos como el de Cádiz y son protocolos “muy extensos e intensos”, y “no creo que haya mucha gente aún dispuesta a viajar bajo esas condiciones tan estrictas”. Eso sí, “cuando vuelvan los cruceros esto va a ser un volcán en erupción. Va a ser una bomba porque la gente está loca por viajar”.

La máxima responsable de Baleares Consignataria en Cádiz no se atreve a hacer predicciones sobre la vuelta de los cruceros a los muelles de Cádiz. “Ojalá empezara en julio, pero mucho me temo que habrá que esperar, como mínimo hasta septiembre siendo muy optimista porque yo realmente hasta el año que viene no le veo color a todo esto”.

Las navieras quieren empezar a mover sus buques aunque aún sea sin pasajeros

Rosso califica de “desastre” la suspensión del tráfico de cruceros en el mundo entero. “Llevamos un año y medio sin ingresos, con el personal en erte y atendiendo sólo a las llamadas y correos electrónicos de las navieras que nos plantean sus dudas y quieren saber al minuto las novedades que ofrece España en lo que a navegación se refiere”.

La delegada de Baleares Consignataria afirma que las navieras son las primeras que están deseando ver la luz al final del túnel. “Dese cuenta de que han mantenido todas sus flotas paralizadas y siempre con un mínimo número de tripulantes en su interior por si pasaba algo. Han sido muchos millones los que se les ha ido por la borda”.

“Un año y medio sin ingresos ha sido una locura. Las hipotecas las siguen cobrando. No queremos una nueva normalidad sino esa auténtica normalidad en la que al puerto de Cádiz no le iba nada mal”. rubrica Rosso.