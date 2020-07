El aumento de los brotes de coronavirus en distintos puntos de la geografía española hace aún muy difícil saber cuándo el Gobierno español desactivará su restricción indefinida de la llegada y salida de cruceros en las costas españolas hasta que se haya superado la crisis sanitaria.

Las navieras siguen posponiendo las fechas para el reinicio de su actividad a la espera de cómo vaya evolucionando la pandemia en el mundo entero. Los dueños de los grandes buques no pueden sólo mirar la actitud de un país o de un grupo de países sino que tienen que mantener una visión global del sector para saber si les es rentable poner en ruta a sus gigantes cruceros y en qué condiciones.

Desde que a mediados de marzo el puerto de Cádiz tuviera conocimiento de la suspensión de la llegada de cruceros, sus previsiones se han ido recortando a medida que las propias navieras comunicaban las cancelaciones oficiales de sus visitas a la ciudad. De hecho, en el mes de julio, en su web, no aparezca la visita de ningún gran crucero turístico.

Sin embargo, en el mes de agosto sí aparecen dos cruceros, el Celebrity Silhouette, de Celebrity Cruises, que en teoría nos visitaría en dos ocasiones durante este octavo mes del año, una el 12 de agosto y otra el 24, y el Anthem of the Seas, de Royal Caribbean, que tenía programada su amarre en Cádiz para el día 12 y 13 de agosto.

Estas visitas aparecen ahí porque, en teoría, según aclaran desde la propia Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz no han dicho aún que no a esas visitas, pero sus previsiones hechas publicas a través de los medios especializados indican que ni uno ni el otro se verán en Cádiz en esas fechas. De hecho, la naviera Celebrity Cruises no tiene pensado poner en ruta a ninguno de los buques de su flota hasta, al menos, mediados de septiembre. Igualmente, Royal Caribbean ha expresado también su intención de no mover embarcar a ningún turista también hasta mediados de septiembre. Por lo tanto, al igual que está pasando en julio (a excepción de la visita del Allure of the Seas que permaneció varios días atracado en Cádiz después de pasar por Navantia para una reparación de medio pelo), pasará en agosto.

Septiembre parece que ya apunta maneras y si el covid se comporta, o mejor dicho, la ciudadanía se comporta y guarda las medidas de seguridad para ponerle coto a este virus, las navieras que tienen reserva de atraque para ese mes sí podrían empezar a adornar nuestros muelles con sus grandes naves, con lo que eso supone de ingresos tanto para la APBC como la propia ciudad.

Concretamente en septiembre, el MSC Preziosa, tiene prevista su entrada en Cádiz con sus nada despreciables 333 metros de eslora el 6 de septiembre. Este podría ser el primer crucero en entrar en Cádiz en la era post covid si nada falla y la naviera MSC no opta por cambiar, una vez más, sus previsiones. La compañía italiana con sede en Ginebra tiene previsto inicialmente retomar su navegación a finales de agosto, por lo que sería fácil pensar en esa visita del 6 de septiembre.

Si así fuera y el coronavirus se comporta, ese mismo 6 de septiembre, el MSC Preziosa podría coincidir en Cádiz con el AidaStella, ya que la naviera Aida ha fijado el 31 de agosto como fecha para poner fin al confinamiento de sus pintorescos y coloridos buques.

A su vez, la naviera Tui Cruises, si no hay cambios ni cancelaciones, traería a Cádiz su Mein Schiff 2 el 10 de septiembre.

Todo esto sería lo deseable ya que las pérdidas para el puerto de Cádiz y para la propia ciudad y sus comercios se calculan ya por millones de euros.