Un chollo para los cruceristas que llegan a Cádiz: Por 7,50 euros, capuchino y dos tostadas con queso, aceite de oliva y jamón serrano

Juan y Gail colgaron hace tan sólo un par de días el vídeo sobre su estancia en Cádiz durante su crucero a bordo de Vinking Neptune, uno de los últimos buques turísticos que recibía hace unos días el puerto de Cádiz.

En el último de sus vídeos colgado en youtube (https://www.youtube.com/watch?v=qBKnwnhScew), Juan y Gail describen su llegada desde el puerto de Tánger y ya, sin ni siquiera haber salido del buque, tan sólo con una mirada desde la cabina del crucero destacan la belleza de los edificios de la ciudad así como de su arquitectura en general, sin dejar de lado su "beautiful weather", con un sol radiante que les acompañó durante toda su jornada en la ciudad de Cádiz.

Después de un leve paseo y cuando el hambre les apremia a pesar de haber salido ya desayunados del barco, optan por acercarse a desayunar a la cafetería El Artesano, ubicada justo al lado de una de las puertas del Muelle, en los bajos del edificio de Comes.

Allí, según destacan en su vídeo, tienen una de sus mejores experiencias ya que se encuentran con una cafetería en la que no sólo te ofrecía la posibilidad de desayunar en una terraza sino que esta experiencia culinaria les salió "amazing". Según destaca Juan, el varón de esta pareja de extranjeros, les costó un capuchino y dos tostadas con jamón, queso y aceite de oliva 7,50 euros, algo que destacan como uno de sus mejores descubrimientos de la jornada.

Y eso minutos después de haberse tomado un leve respiro a su aún corto trayecto desde el Muelle para disfrutar del monumento a la Constitución de 1812, en pleno centro de la plaza de España.

Gail y Juan destacan en su vídeo igualmente los espacios abiertos y las grandes zonas que ofrece la ciudad por las que se puede pasear y eso sin dejar de lado que, tal y como ellos destacan, la ciudad se encuentra a muy pocos kilómetros de Jerez, donde el que llegue puede disfrutar de una grata experiencia con las bodegas o la Venta de Vargas donde encuentran ese flamenco al que hasta ahora tan sólo conocían a través de la televisión.

Y tras otra parada en la Catedral de Cádiz, donde deciden entrar para disfrutar de la arquitectura del templo, esta pareja de cruceristas llegados a bordo de Viking Neptune opta por subirse a bordo de uno de los buses turísticos de color rojo que ellos denominan en todo momento como Hop on Hop off, gracias al cual pudieron conocer muchos de los rincones de la ciudad, como podía ser la Alameda a los que no habían llegado andando durante esta jornada de estancia en Cádiz.