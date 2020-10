La crisis ha convertido a grandiosos cruceros como el Allure of the Seas o el Queen Mary 2 convertidos en busques fantasmas fondeados, uno frente a las costas de Southampton y el otro cerca de Turquía. Y como estos, otros muchos como el Viking, el Anthem of the Seas y un largo etcétera de buques turísticos a los que el covid ha dejado en silencio. Han pasado de llevar a bordo a 6.000 o 7.000 pasajero y tripulantes a permanecer fondeados a la espera de que la vacuna rompa el congelamiento de toda la actividad crucerística que ha impuesto el coronavirus.

Precisamente ayer, el Carnival Fascination abandonó su fondeo en aguas de la Bahía de Cádiz para acercase al puerto gaditano para, de nuevo, repostar, mientras que no recibe órdenes para partir rumbo a Corea del Sur, tras su adquisición. Esta compra de última hora fue la campana que le salvó de un triste desguace en Turquía. Otros buques como los de Pullmantur, el Sovereign y el Monarch, no han tenido la misma suerte y se encuentran ahora en Turquía siendo desmontados y vendidos como chatarra y ya, sin vuelta atrás.

El Carnival Fascination se salvó por los pelos y ayer se dejaba ver por Cádiz. A muy pocos metros de otro Carnival, el Victory, que anda también por la Bahía mientras que, en Navantia, llevan a cabo los preparativos necesarios para la llegada del portaaviones Juan Carlos I, que será reparado en el astillero de Puerto Real los próximos días.

La imagen del Fascination llamó de nuevo la atención a muchos gaditanos que, acostumbrados a contar casi todos los días con, al menos, un crucero atracado enCádiz, se topan cada día sólo con portacontenedores y los tráficos con Canarias de la mano de Boluda y Armas Trasmediterránea.

Las cifras que circulan por las redes hablan de un millón de pérdidas al mes por parte de las navieras durante este parón impuesto por el covid.

Pero no son las únicas víctimas de esta debacle en el sector turístico. Ayer mismo, Miguel Sánchez-Polack, propietario de la agencia de viajes MCK Tours tuvo que cerrar, de momento para siempre, su agencia de viajes ubicada en la calle Nueva, después de ocho años.

Llego la hora. Lleva desde el mes de agosto sin comerse una rosca. El último contrato que firmó fue no hace demasiado con una familia que se iba en septiembre a Canarias, el único destino al que la desgracia no ha llegado, como el martillo de Thor, cargándose todo lo que llevaba tiempo funcionando a las mil maravillas.

Sánchez-Polack no pierde las esperanzas de reabrir sus puertas e incluso a intentando negociar una especie de hibernación del alquiler con el casero, “pero entiendo que no lo haya aceptado porque esta crisis no tiene fecha de caducidad y tampoco puede estar sin alquilar el local hasta que yo consiga levantar cabeza”.

Miguel seguirá con la que considera su verdadera profesión desde las redes sociales, aunque le prestará ahora algo más de atención al sector inmobiliario, en el que ha encontrado una ventanita, gracias a un buen amigo.

De momento, casi se dedicará a resolver los varios expedientes que aún permanecen abiertos con aerolíneas y navieras por viajes que, por culpa del covid, no se han podido llevar a cabo. “La gran mayoría de casos se fueron solucionando de manera rápida pero otros casos, como los de Iberia o de la naviera MSC, han quedado anquilosados y sus cliente siguen esperando el reembolso del dinero invertido en esos viajes que ya nunca volverán a hacer”.

Son, según Sánchez-Polack de gente que ya ha decido no viajar o bien de gente que han recibido el azote económico de la pandemia y, ahora, lo que les viene bien es que les devuelvan los dineros.

Sánchez-Polack reconoce que aún tiene a varias familias esperando respuesta de navieras como Pullmantur o MSC que no terminan de congraciarse con sus clientes.