Como medida de prevención frente a la ola de contagios de coronavirus en Italia, la dirección del Colegio Argantonio de Cádiz, previo acuerdo con los padres de los estudiantes, ha decidido cancelar el viaje de una semana a Roma que tenían previsto. De él iban a disfrutar entre 45 y 50 alumnos de 4º de Secundaria a partir del lunes que viene, ha confirmado a este periódico el director del centro, José Manuel García Gil.

"Estamos intentando llegar a un acuerdo con la agencia de viajes, porque como a día de hoy se puede circular libremente por Italia y no se ha decretado el cierre de fronteras, no nos correspondería la devolución íntegra del importe", explicó García Gil. "Negociamos el cambio por otro viaje más económico a otro destino, de manera que los estudiantes no se queden sin esa experiencia", añadió.

Al cierre de esta información, a este periódico no le consta que ningún otro colegio de la capital gaditana haya cancelado ningún otro viaje a Italia, si bien San Felipe Neri suele organizar todos los años un tour por este país en diciembre. Fuentes del colegio marianista han indicado que por lo alejado de la fecha todavía no han tomado ninguna decisión.

En la provincia también han decidido cancelar sus viajes a Italia dos institutos de Chiclana, uno de Conil, dos de San Fernando y otro de San Roque.