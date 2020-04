Unanimidad contra el coronavirus no exenta de críticas al gobierno de la ciudad

La Corporación trabaja unida para paliar los efectos que la epidemia del coronavirus tendrá sobre la ciudad y sus habitantes. Pero esa unión no esconde la diferencia de opiniones entre el equipo de gobierno y la oposición. El pleno extraordinario celebrado este martes, el primero en la historia del Ayuntamiento que se realizaba con el Salón de Plenos completamente vacío y los concejales conectados desde sus casas por videoconferencia, sirvió para aprobar una partida de 700.000 euros que se destinará, a partes iguales, a Asuntos Sociales y a Empleo; pero al mismo tiempo sirvió para poner de relieve las críticas de la oposición a la gestión que está realizando el gobierno municipal.

El debate realmente sobraba, porque la medida en cuestión se sabía que iba a ser apoyada, sin más enmiendas ni objeciones, por parte de todos los concejales. Pero el pleno extraordinario que era un mero trámite para disponer de esos 700.000 euros ha sido aprovechado para trasladar el rechazo al modo en que el equipo de gobierno está gestionando la crisis del coronavirus. Especialmente por parte del PP y del PSOE, que fueron los más críticos con la gestión de Adelante Cádiz en estas últimas semanas.

El primer golpe a José María González y su equipo lo asestó la portavoz del PSOE, Mara Rodríguez, que comenzó su intervención dirigiéndose directamente al alcalde: “Ni usted ni su equipo de gobierno han ejecutado todas las medidas propuestas, han mirado para otro lado culpando a otras instituciones, no se han adelantado a los problemas. Y el alcalde no está liderando esta situación de pandemia en los términos que se esperaba. ¿Dónde está el alcalde?”, recriminó Rodríguez, que ha defendido la lealtad de su grupo pero siendo críticos con afán “de ser constructivos”.

Desde su posición, la portavoz socialista se ha preguntado si el Ayuntamiento ha sido hasta ahora lo más exigente posible. Y ella misma concluye que “ha faltado ambición, exigencia y valentía, hacer todo cuanto esté en nuestra mano”. Y puso como ejemplo los autónomos y la bonificación del 10% del consumo elétrico. “¿Y si el autónomo ha tenido que cerrar y, por tanto, no está consumiendo? El 10% de nada es nada”, trasladó Mara Rodríguez, que también reclamó al alcalde la ampliación de la red de wifi en toda la ciudad “para que los menores hubieran hecho sus deberes sin desigualdad, como han hecho otros ayuntamientos”. “¿Cuántas medidas de las aportadas se han hecho efectivas? Ustedes no han sido todo lo exigentes y ambiciosos que la situación requería. Y nosotros sumamos y aportamos, pero no nos conformamos”, añadió Rodríguez.

Muy crítico con el gobierno municipal ha sido también Juancho Ortiz, el portavoz del PP, que lamentó que el ritmo en el que está trabajando el Ayuntamiento “no tiene nada que ver con la urgencia de la situación”, recordando en este punto la manifestación de hace unos días “de unas madres que no tienen dinero para dar de comer a sus hijos” y las numerosas propuestas que su grupo ha ido lanzando en el comité de seguimiento del coronavirus.

La principal reclamación del PP en este pleno era la presentación de la liquidación, con el objetivo de usar el remanente en inversiones relacionadas con la crisis del coronavirus. Y en referencia a esto, ha puesto en valor Ortiz acciones como las de excompañeros suyos en la Corporación que actualmente ocupan cargos de responsabilidad en la Junta de Andalucía (Ignacio Romaní, Ana Mestre y Mercedes Colombo, citó en concreto), administración que acaba de ingresar 1,6 millones de euros al Ayuntamiento, en concepto de deudas que según recalcó luego el concejal de Hacienda se remontan al año 1992 y superan los nueve millones de euros.

Incluso se ha remontado Ortiz a los hechos acaecidos en Loreto en 2014, “cuando usted acusó a la señora Martínez y a Romaní de haber envenenado a los vecinos de Loreto”, o a la contaminación gastronómica del bar Grimaldi. “A diferencia de lo que hizo usted en el pasado, el PP va de la mano con usted en esta crisis y le apoya en todo, en el Pleno y en las empresas municipales. Otro gallo cantaría si el PP estuviera gobernando”, ha recriminado el portavoz popular, que ha pedido también al alcalde no confundir “la lealtad con el silencio cómplice”. “La lealtad no puede blanquear una mala gestión”, concluyó Juancho Ortiz.

Frente a estas críticas, el alcalde ha tomado la palabra para lamentar “algunas ocurrencias, críticas injustas y esa dosis excesiva de lucimiento personal que hemos observado esta mañana en el pleno”. “No es momento de lucimientos personales, sino de remangarse y trabajar duro por los ciudadanos”, añadió.

Asegura José María González que para afrontar esta crisis no estaba preparado nadie, “ni este Ayuntamiento, ni el gobierno de Estados Unidos ni la OMS”. Y defendió su modelo de gestión, “de poner todo encima de la mesa, todas nuestras capacidades y nuestro tiempo, como personas, como equipo y como administración, para salir de esta y que nadie se quede atrás”, frente a la gestión de la crisis de 2008, “cuyo modelo fue rescatar a los bancos más que a las personas”, o el del ya citado antes caso del agua de Loreto, “cuando ustedes se gastaron un dineral en propaganda mientras había gente sin agua”.

Haciendo un repaso por la mayoría, sino todas, las propuestas y actuaciones puestas en marcha desde el comienzo de la crisis, el alcalde ha concluido afirmando que pese a que siempre se puede hacer más, “no nos pueden volver a decir que no estamos haciendo o que este alcalde no está liderando". "Todo se está haciendo para que absolutamente nadie se quede atrás", ha añadido González.

La Corporación, por tanto, se ha mostrado unánime en su voto respecto a las medidas a aprobar (medida que también ha sido criticada por su falta de concreción en relación a las partidas, programas o acciones concretas a las que se destinarán los 347.000 euros de Asuntos Sociales y los 347.000 euros para Empleo). Pero la primera convocatoria pública del coronavirus ha servido para comprobar cómo la oposición, especialmente PP y PSOE, no aprueban la gestión del gobierno local en estas últimas cinco semanas.