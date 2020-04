La puerta que se había abierto para que el Ayuntamiento obtuviera más recursos económicos con los que hacer frente a la crisis del coronavirus se ha cerrado hoy de un portazo. El concejal de Hacienda, José Ramón Páez, ha anunciado este martes que la opción de utilizar el beneficio de la liquidación presupuestaria de 2019 queda anulada porque el remanente de ese ejercicio es negativo.

Páez lo ha explicado en su última intervención durante el pleno extraordinario de esta mañana. Pleno en el que se había anunciado la presentación de la liquidación presupuestaria del último ejercicio, que finalmente no se ha llevado a debate. "Yo sí la tengo, ustedes no", ha respondido Páez ante la petición reiterada de la oposición, especialmente del Partido Popular. Y acto seguido ha afirmado que esa liquidación del presupuesto arroja un saldo positivo, pero sin embargo el remanente es "ligeramente negativo", por lo que no podrá utilizarse ese remanente que es inexistente.

La oposición había estimado en torno a los doce millones de euros la partida económica relativa a ese remanente, tal y como viene ocurriendo desde que Podemos llegara al gobierno municipal en 2015. Pero frente a los años anteriores, en la liquidación de 2019 (pendiente de presentar todavía al Pleno) el remanente será negativo, lo que anula la posibilidad de que el Ayuntamiento de Cádiz disponga de otra partida extraordinaria de inversiones para hacer frente al coronavirus.

No obstante, Páez ha valorado positivamente esta circunstancia, ya que la ausencia de remanente "significa que el Ayuntamiento de Cádiz atiende las demandas ciudadanas en su momento en vez de centrarnos en ahorrar”. Una cuestión, ciertamente, que había sido criticada por la oposición los años anteriores cuando quedaban sin utilizar esos doce millones de euros de ingresos.

Además, el concejal de Hacienda ha valorado a su favor el hecho de que la liquidación esté finalizada en el mes de abril, recordando que el gobierno del PP las presentaba "en meses como octubre, noviembre y diciembre".