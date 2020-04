El Ayuntamiento de Cádiz obtiene 700.000 euros más para la lucha contra el coronavirus

El Ayuntamiento de Cádiz dispondrá de 700.000 euros más para luchar contra el coronavirus, para poner en marcha medidas que alivien a las personas y familias que peor se enfrentan a la crisis derivada de la epidemia. El pleno municipal ha aprobado este martes la utilización del fondo de contingencia del presupuesto de 2018 (prorrogado en la actualidad) para adoptar medidas en el contexto actual.

La medida ha sido aprobada de forma unánime por los concejales. Pero eso no ha restado que se hayan vertido una serie de críticas al equipo de gobierno por la gestión que está haciendo en esta crisis sanitaria, social y económica. Especialmente por parte de los grupos PSOE y PP, que han recriminado al alcalde no estar liderando la gestión. "¿Dónde está el alcalde?", preguntaba la portavoz socialista, Mara Rodríguez.

Por su parte, el equipo de gobierno ha defendido la propuesta de destinar casi 700.000 euros (694.000 euros, en concreto) a las delegaciones de Asuntos Sociales y Empleo. Las partidas se repartirán entre ellas dos a partes iguales (347.000 euros cada una), aunque la oposición ha criticado la falta de concreción de las medidas o acciones que se pondrán en marcha con esta nueva inversión aprobada.

Y frente a las críticas de la oposición, el alcalde en su intervención que ha cerrado el pleno extraordinario de esta mañana ha recordado algunas de las medidas que durante estas semanas de confinamiento ha puesto en marcha: Facilidades de pago o suspensiones a taxis, terrazas o autónomos; un plan de empleo que se anuncia de forma inminente; la cesión de espacios de coworking en el Ifef; los descuentos de Eléctrica de Cádiz; cursos de formación de ahorro energético que se van a impartir en próximos días; triplicar el alcance del servicio de comida a domicilio; la moratoria del alquiler de la vivienda; una inversión social que supera el 200%; el acondicionamiento del centro náutico Elcano para acoger y atender a las personas sin hogar; o las mesas de Turismo y de Comercio que se han puesto en marcha.

Todo ello lo ha relatado José María González, que ha concluido la sesión reconociendo que siempre "se puede hacer más, pero no nos pueden volver a decir que no estamos haciendo o que este alcalde no está liderando". "Todo se está haciendo para que absolutamente nadie se quede atrás", ha añadido Kichi.