El Ayuntamiento de Cádiz dejó sin gastar en 2018 más de 12 millones de euros

Se acabó la excusa de que en el Ayuntamiento no hay dinero. Así lo entiende el Partido Popular, que ha puesto de manifiesto que del ejercicio económico de 2018 el equipo de gobierno dejó sin gastar más de doce millones de euros. El dato resulta de la liquidación presupuestaria, que arroja un resultado favorable al Ayuntamiento por importe exacto de 12.282.746,93 euros; es decir, que esa partida económica que estaba presupuestada y que podía haberse gastado no ha sido utilizada a lo largo de los doce meses. Además, llama la atención el PP que en muchos casos ese dinero no gastado afecta a partidas relacionadas con “necesidades tan básicas para la ciudad”.

En este sentido, enumeran una partida de 900.000 euros que el Ayuntamiento iba a aportar a Procasa y que no se ha realizado –pese a las necesidades de construcción de viviendas que tiene la empresa municipal y a los proyectos que tiene pendientes de iniciar–, otra de 200.000 euros destinada al apoyo al emprendimiento socioempresarial de los jóvenes que tampoco se ha utilizado; casi tres millones de euros para inversiones en edificios y otros proyectos de Urbanismo que han quedado igualmente intactos; o casi 400.000 euros para inversiones en la vía pública (con la necesidad de seguir avanzando, por ejemplo, en la eliminación de barreras arquitectónicas). “Y ya no es no hayan gastado nada, es que ni siquiera habían presupuestado nada para eliminar la infravivienda, que dijo el alcalde que la iba a erradicar con un 0,5% del presupuesto”, recordó el portavoz popular, Juancho Ortiz.

Otro bloque de partidas económicas previstas en el presupuesto y que pese a contar con fondos no se han ejecutado van dirigidas al plano social. No se ha gastado nada, por ejemplo, para el programa de Alquiler Justo de Procasa (para lo que había previsto 50.000 euros); tampoco se ha utilizado la partida de 159.402,22 euros para el programa de Zonas Necesitadas de Transformación Social, ni otra partida de 180.856,42 euros para el programa de Tratamiento a Familias con Menores, ni tampoco los 200.000 euros del programa de Ayudas al Alquiler para Jóvenes. Y han dejado de utilizarse 645.465,16 euros de la partida de 3,4 millones de euros para la Ayuda al Alquiler; 253.818,50 euros de los 1,7 millones de euros del servicio de Ayuda a Domicilio; o 103.600,87 euros del programa de Ayudas a la Alimentación y Salud –“Justo cuando en noviembre decía un informe que Cádiz está a la cabeza de la pobreza infantil”, lamentaba Ortiz–.

“Que le digan a las familias que están en la puerta del Ayuntamiento que no se han gastado doce millones de euros del presupuesto, o que en concreto no se han utilizado más de 600.000 euros de Ayuda al Alquiler. A nosotros se nos caería la cara de vergüenza”, lamentaba Ortiz, que a raíz de esos datos calificó de “bochornosa” la gestión de José María González al frente del Ayuntamiento.

Recordó el Partido Popular que estos más de doce millones de euros se suman a las cantidades que en los años de gestión de Podemos no se han gastado de cada ejercicio presupuestario, pese a contar con el dinero para ello. En concreto, otros 12,4 millones de euros en el ejercicio de 2017, 4,6 millones en 2016 y 9,2 millones en 2015. Más de 38,4 millones de euros, en total, que no se han invertido.

“Ese llanto eterno del alcalde es pura mentira, pura demagogia. Y ese concejal de Hacienda diciendo que no hay dinero también. Tenían doce millones de euros que han decidido no gastar, dejando de invertir en esta ciudad”, concluyó Ortiz.