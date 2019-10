No quieren verse en la calle y por eso, desde la semana pasada, se plantan cada mañana a las puertas del Ayuntamiento para pedir una solución a su situación; porque creen que el Ayuntamiento puede y debe ayudarles.

David tiene cuatro hijos y tanto su mujer como él están en paro. El único ingreso de esta familia es una ayuda de 430 euros mensuales. Hasta ahora, vivían en un piso cuyo alquiler pagaban con una subvención del Ayuntamiento. El pasado mes de junio venció su contrato de arrendamiento, pero ellos siguen viviendo allí porque no encuentran otro propietario que les alquile una vivienda, ya que no tienen nómina ni fiador. Por eso, David pide una vivienda social al Ayuntamiento. Asegura que lleva 14 años inscrito en el registro de demandantes de vivienda protegida de la empresa municipal Procasa y, a pesar de su situación, todavía no ha conseguido los puntos necesarios para acceder a una de estas viviendas, algo que no entiende. Este jueves anunciaba: "Si no me ayudan, me encadenaré aquí y empezaré una huelga de hambre".

Juana María, Esther y Miguel Ángel se han unido a la protesta de David y se están organizando para poner en marcha una Plataforma por una Vivienda Digna, de la que ya han creado el perfil en Facebook.

Esther recibe una ayuda por parte del Ayuntamiento del 90% del alquiler, pero tiene el problema de que el dueño de la vivienda que habita va a convertirla en piso turístico, por lo que tiene que abandonarla y se ve en la calle con un hijo menor de edad. Afirma que ella está en el número 15 de la lista de demandantes de vivienda protegida de Procasa, "pero no me llaman, y hay viviendas libres". De hecho, dice que ha realizado un listado de viviendas vacías de Procasa que ha entregado tanto a esta empresa municipal como al Ayuntamiento y que este viernes presentará en el pleno municipal.

Juana María y Miguel Ángel, por su parte, lo que piden es una habitación temporal en la Clínica San Rafael mientras se soluciona su situación. Juana María señala que ella tiene el compromiso del alquiler de una vivienda subvencionada por el Ayuntamiento, pero actualmente está en obras y tiene que esperar para poder entrar en ella. Contaba este jueves que en febrero desahuciaron a su familia del piso en el que vivía porque no podía hacer frente al pago del alquiler tras sufrir su marido un infarto. Desde entonces, ella duerme en casa de una hija en la cama de su nieta, el marido en el salón y sus otros dos hijos se turnan para dormir en la calle, porque todos no caben en la casa.

Miguel Ángel también ha sido desahuciado y actualmente duerme en la calle. Él sí tiene un trabajo, pero su sueldo no le permite pagar un alquiler alto, por eso, mientras encuentra una vivienda que se adapte a sus posibilidades, pide poder dormir en San Rafael. "En Servicios Sociales me han dicho que ya se pondrán en contacto conmigo, pero llevo así desde marzo".

Juana María afirma que en el Ayuntamiento le dijeron que no había habitaciones libres en San Rafael, "pero yo he ido allí y me han dicho que sí que hay habitaciones. Entonces, he presentado una queja y parece ser que es una trabajadora de los Servicios Sociales la que tiene parado este asunto".

Los cuatro están desesperados y creen que el Ayuntamiento podría ayudarles a salir de su situación.