El convenio contra los guías ilegales en Cádiz "sólo busca perseguir a la gente no formada"

Tras la redacción del convenio contra los guías ilegales, que hace una semana firmaban en Cádiz el vicepresidente de la Junta de Andalucía y el alcalde de Cádiz, está el trabajo codo a codo entre la concejala de Turismo, Monte Mures, y la junta directiva de la recién creada Asociación de Guías, Intérpretes y Empresas de Guías e Intérpretes de la provincia de Cádiz cuya presidenta, Vanesa Alonso, recuerda que este documento no tiene otra intención que "perseguir a la gente no formada, que no es guía profesional, tenga o no tenga el carné como acreditación".

Y es que la gerente de la empresa Descubre el Sur recuerda que "desde hace más de 20 años" no se expide un carné profesional de guía, con lo que "hay guías oficiales, formados, que desarrollan su trabajo pero no tienen el carné". "Contra ellos no se ha dado este paso", aclara Alonso respecto a las dudas de algunos profesionales ya que el convenio contempla que la Junta pone a disposición del Ayuntamiento el listado de guías oficiales (con acreditación) para facilitar el trabajo de denuncia de los inspectores.

David Cárdenas, titulado en Humanidades, con un máster, idiomas y ligado a la Asociación de Defensa e Investigación del Patrimonio de la Provincia de Cádiz (Adip) "durante muchos años", es uno de esos profesionales que aunque no cuenta con el carné oficial de guía realiza su trabajo con total garantía de calidad. "La verdad es que no me quedó nada claro cuando vi la noticia y, en principio, pensé que vaya injusticia puesto que hace muchos años que no se convoca el examen para obtener la acreditación, por tanto, muchos guías que estamos trabajando incluso en organismos públicos nos quedábamos fuera", explica sus temores el gaditano que actualmente trabaja como informador turístico en el Museo Camarón de San Fernando.

Con todo, Cárdenas entendía que "la situación que se ha creado este verano ha sido bastante caótica" y "muchos guías ilegales se han pasado muchísimo, sobre todo, en los free tours, donde en muchos casos se cogían grupos de 50 personas cuando la normativa covid marcaba grupos muchos más pequeños y los que cumplíamos la legalidad hemos estado con 10 o 12 personas", asegura.

Esa misma realidad es la que Vanesa Alonso ha visto repetida "una y otra vez" y que ha sido denunciada por la mayoría de los miembros de su asociación. "Tour que se saltan la normativa Covid, sin mascarilla, con grupos enormes, gente que no respeta o ni siquiera conoce los códigos de convivencia entre guías, que obstruyen las arterias principales de la ciudad, perjudica la vida diario del gaditano provocándole estrés y turismofobia", denuncia la presidenta de una asociación con guías "formado y educados" y que, por tanto, "también educamos al cliente en respeto a la ciudad".

Alonso habla, incluso, que les llegan quejas de vecinos de El Pópulo sobre este tipo de guías "que suben el volumen de sus micrófonos al punto de no dejarles escuchar la tele en su propia casa, ni siquiera poniéndolo al máximo, como nos contaba una señora sobre un guía con paraguas de colores". "Otro vecino de otro barrio de Cádiz se quejaba de que hay un grupo que canta Carnaval y durante tres veces al día en su caso no se puede ni hablar por teléfono, ni ver la tele, ni hablar entre ellos", ejemplifica la emprendedora que certifica que "hay barrios que se han convertido en un auténtico infierno", además del "daño" a la imagen de la ciudad y económico que sufren los profesionales con este tipo de actividad en la que "se pasa la gorra".

Una problemática, la de estos guías ilegales no profesionalizados, que llevan observando "desde hace varios años" pero que ha ido en aumento y "sobre todo" este verano. "Básicamente encontramos el problema con los dos tipos de freetour que vemos en la ciudad, el de multinacionales con sede en países como Luxemburgo, que no pagan sus impuestos y o de gente que ni siquiera trabaja para una empresa sino que se registra como asociación, o ni eso, con lo que también están exentas de pagar impuestos, se dedica a esperar la propina. Bueno, incluso hay casos en los que te ponen hasta un mínimo de 5 o 10 euros, por lo que el 'free' no es tan 'free'", detalla Alonso que observa que la economía sumergida "cada vez más es más sumergida y mayoritaria" con lo que "a las empresas y autónomos que cumplimos con nuestros impuestos, nos cuesta mucho salir adelante" y al usuario "encontrar un servicio óptimo".

Una asociación pionera

Con este crítico panorama laboral, muchos de los guías e intérpretes del patrimonio que trabajan en Cádiz de manera profesional decidieron unirse en una asociación para trabajar "por un turismo sostenible", por "un servicio de calidad ofrecido por guías formados y dados de alta" y para "defender" sus derechos y sacar a la luz todas estas situaciones. Una acción que supuso el primer paso para conseguir el convenio por el que la Junta se ve reforzada para perseguir a los guías turísticos que viven de la mala praxis.

"Cuando algunos profesionales nos unimos para luchar contra los free tours nos sentamos con la concejala de Turismo para explicarle toda esta problemática con la que nos estábamos encontrando. La disposición de Monte Mures fue, y está siendo total, de hecho, aunque ella nos dijo que se veía con una limitación de poderes fue ella quien nos instó a la Junta de Andalucía y a asociarnos para poder tener una mayor representatividad y fuerza a la hora de presentarnos a las instituciones. Monte nos guió en ese camino y se convirtió en nuestro canal con la Junta en un momento de cierres perimetrales y de no poder salir nosotros de la provincia para ir a Sevilla", agradece la presidenta de una asociación cuya documentación se entregó a la autoridad el pasado mes de julio y que ya cuenta con un CIF provisional a la espera del definitivo.

La asociación, "única en Europa en reunir a guías, intérpretes del patrimonio y empresas de guías e intérpretes", asevera Alonso, trabajó con Monte en el borrador del acuerdo que después desde el Ayuntamiento de Cádiz se ha firmado con la Junta de Andalucía en el que se refuerza la capacidad para "sancionar" a estos guías clandestinos. "La Junta de Andalucía sólo cuenta con 3 inspectores turísticos para toda la provincia que, además, no dan abasto con la problemática también de los alquileres turísticos", afirma la presidenta que recuerda que desde la Policía Local no se tiene "potestad" para multar estas actividades pero ahora, "a través de este convenio", podrán informar a estos inspectores de la Junta.

Eso sí, desde la asociación, cuya junta directiva cuenta con la empresa turística Descubre el Sur en la presidencia, Fornell Sur Tour (Javi Fornell) en la secretaria y la tesorería de Cicerone Cádiz, "más tres vocalías donde están representados por igual los guías, intérpretes del patrimonio y empresas", esperan mantener una reunión con Mures para ver el documento definitivo.