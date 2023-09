La consejera de Educación en Cádiz: "La concertada también pierde unidades porque faltan niños en todos los colegios"

"En la concertada también pierden unidades. Porque los niños faltan en todos los colegios. El descenso de la natalidad afecta a todos los centros educativos, lamentablemente". Así respondía en la mañana de este miércoles la consejera de Desarrollo Educativo, Patricia del Pozo, a las quejas de la enseñanza pública en la capital gaditana, centradas en los cierres de unidades que denuncian que les afectan más que a la enseñanza concertada. La consejera realizó estas declaraciones en su visita a la Escuela de Arte y Superior de Diseño de la capital gaditana con motivo de la inauguración del curso escolar en las enseñanzas de régimen especial.

Sobre el trato diferencial que la escuela pública expone con respecto a la concertada, Del Pozo manifestó que "eso no es así. Son dos regímenes absolutamente complementarios pero con regulaciones diferentes. No es cierto, ni muchísimo menos. La planificación es única para toda Andalucía. Manejamos en torno a 7.000 centros educativos en Planificación. Estamos hablando de muchos alumnos y el sistema de unidades se planifica en su conjunto, con independencia de que las regulaciones jurídicas sean diferentes en la pública que en la concertada-privada".

Patricia del Pozo defendió que "las unidades en Andalucía es un sistema permanentemente vivo. Aquí no se cierra y se mete en una cajón una unidad para olvidarnos de ella. Ni muchísimo menos, Es un sistema vivo que tiene que dar respuesta a la demanda". Y puso como ejemplo el incremento "importantísimo" de alumnos en FP, lo que ha llevado a la Consejería que preside a aumentar estas enseñanzas en 1.400 unidades. "Lo mismo que en NEE, hasta 827 las unidades de atención específica o de apoyo a la integración. Igual en Bachiller. Lo que no podemos poner unidades donde no tenemos alumnos, es imposible. Estamos bajando además la ratio y haciendo desdobles con esos 1.500 docentes de refuerzo que hemos mantenido para este curso".

Insistió en que "las unidades es un sistema vivo. Si nacen más niños y tenemos más niños en Infantil, se colocan más unidades. Aquí no se cierra, ni se ahorra ni se guarda. Nada de nada. Tenemos más de 59.000 unidades en Andalucía en el sistema. Y se van moviendo para dar respuestas. Si no moviéramos las unidades nuestro sistema educativo no podría dar respuestas a las necesidades".

Incidió asimismo que "para el gobierno del cambio las unidades, los docentes, los refuerzos y la bajada de la natalidad están siendo una oportunidad para incrementar la inversión y mejorar el sistema educativo".

Concluyó remarcando que "si un sistema como el nuestro en estos cinco años desde que entró este gobierno en enero de 2019 ha incrementado el presupuesto de Educación en 2.200 millones de euros más, eso no es compatible con guardar en un cajón las unidades y olvidarnos de ellas. Apostamos por las unidades, por los docentes, por bajar la ratio. Pero evidentemente si no hay niños de 3 años, no voy a poner ahí las unidades para que estén vacías, ¿no?".