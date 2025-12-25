Comienza una lluvia de millones de euros sobre Cádiz, aunque hace falta más para vivienda

Tras una larga sequía, que comenzó sobre 2012 cuando se finalizó de forma abrupta el Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo de Cádiz (más por falta de dinero que porque se hubiese completado el plan previsto en 1999), la Junta de Andalucía ha comenzado a abrir de nuevo la cartera para ejecutar proyectos en la ciudad. Un cambio de tercio tras años en los que se limitó a ingresar dinero con la venta de solares o edificios (aún le queda por subastar las viviendas que se ejecuten en la Escuela de Náutica, y aclarar si venderá o ejecutará por su cuenta las viviendas en Tolosa Latour y Marqués de Valdeíñigo), sin apenas inversiones a cambio.

El dinero que comienza a salir de la cartera de la Junta, poco a poco, supone poner en marcha, también poco a poco, una serie de proyectos históricos de la ciudad. Proyectos planteados algunos hace ya casi un cuarto de siglo pero que se han topado en este tiempo con problemas políticos, económicos y administrativos. El Hospital Regional, la Ciudad de la Justicia, la urbanización de Tolosa Latour...

Todas estas operaciones van a suponer una inversión cercana a los 1.000 millones de euros. Gana con diferencia el proyecto del complejo sanitario, con una inversión que puede superar los 500 millones de euros, incluso más de lo que se invirtió en el puente de la Constitución de 1812. Está pendiente la firma del convenio entre la Junta, el Ayuntamiento y la Zona Franca que podría realizarse en lo que queda de este mes de diciembre o ya el próximo enero. Un paso ya casi meramente burocrático pues no hay conflicto alguno en el desarrollo de las negociaciones para cerrar el acuerdo. Las obras, en todo caso, aún tardará un tiempo en ponerse en marcha pues por delante quedan muchos trámites que cumplir.

La Ciudad de la Justicia supone una inversión de unos 340 millones de euros. Ya se ha dado el pistoletazo de salida, aunque la fase con la que se ha iniciado no va más allá de preparar el terreno donde irá el edificio principal del complejo, y afianzar el inmueble del antiguo almacén tabaquero.

Hospital y sede judicial se llevan el bocado más sustancial del plan inversor de la Junta. Más de 800 millones entre ambos. Una cantidad más que notable pero que se irá haciendo efectiva a corto y medio plazo. Solo la Ciudad de la Justicia se espera esté lista en 2030, mientras que el Hospital no será extraño que alargue su ejecución durante una década.

Otros proyectos pendientes

Junto a ello, la Junta tiene previsto construir un nuevo complejo de oficinas para sus delegaciones en Tolosa Latour, con un coste elevado. Tiene también pendiente construir la última fase de los pisos de Matadero, aunque si tenemos en cuenta lo que se ha tardado con las dos primeras tenemos proyecto para rato.

Queda la duda de si la administración regional afrontará con sus propios medios las cientos de viviendas previstas en Tolosa Latour y la Escuela Náutica. O bien afronta con dinero público la construcción de viviendas públicas, tan necesarias, o bien vende el suelo como pasó con el solar de Loreto para VPO obteniendo por ello un beneficio económico.

Lo cierto es que la Junta parece que entra ahora en una tercera fase en su relación con Cádiz en los últimos treinta años. Primero, desde 1999 a 2012, se centró en la vivienda con el Plan de Rehabilitación del Casco Antiguo, con una inversión millonaria que eliminó la infravivienda y recuperó buena parte del parque público en intramutos. En 2012, como pasó con el Gobierno central, dejó de lado a la ciudad con motivo de la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812, que fue asumido en solitario por el Ayuntamiento. Desde entonces hasta ahora, la Junta ha vivido una complicada relación con Cádiz, con inversiones a cuentagotas (como pasó con Matadero-2 y la última fase del Cerro del Moro en desarrollo, pero sin terminar los flecos que quedaron del Plan de Rehabilitación), hasta que ahora activa una tercera etapa con una gran inversión en materia de equipamientos muy necesarios para la ciudad, pero con la duda de cuál será su respuesta respecto al problema de la vivienda de la capital.