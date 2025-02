Claves sobre los fondos europeos que debe tener en cuenta Cádiz

Cádiz ya está a la espera de que el Gobierno estatal resuelva el reparto de financiación europea del nuevo programa de inversiones, denominado EDIL, que según defiende el Ayuntamiento es una suerte de continuidad de la Edusi. El Pleno extraordinario convocado este lunes ha aprobado de forma unánime la propuesta gaditana, centrada en una treintena de proyectos que aspiran a conseguir la máxima financiación posible, 20 millones de euros (de los cuales Europa aportaría 17 y el Ayuntamiento los otros 3).

El debate plenario, en el que los dos partidos de la oposición han ratificado su adhesión a la propuesta elaborada desde el Ifef y han mostrado su apoyo ante el proceso que ahora inicia la ciudad, que compite con el resto de municipios con población mayor de 75.000 habitantes de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, ha puesto de relieve también distintas claves o retos de suma importancia ante esta convocatoria de la EDIL y, en general, ante los fondos europeos actuales y futuros.

La primera clave la ha lanzado el propio concejal de Fondos Europeos, José Manuel Cossi, que ha explicado que la hoja de ruta establecida en este nuevo programa de ayudas establece un compromiso transitorio que obliga a las ciudades a tener el 20% del proyecto EDIL ejecutado en marzo de 2027; en caso contrario, "deberán renunciar a parte de los fondos" según la senda financiera prevista, ha remarcado el concejal.

Este calendario que el Ayuntamiento considera exigente ha sido fundamental para decantarse por proyectos "que no salgan del ámbito Edusi" y por proyectos "que no dependan de otras administraciones". "Aprendemos de errores del pasado y buscamos que se garantice que usamos todos los fondos europeos", ha concluido al respecto Cossi, en una velada referencia a la gestión de la Edusi (que perdió casi el 40% de la inversión concedida por Europa al no terminar a tiempo las actuaciones).

Otra serie de claves las ha aportado el concejal de Adelante Izquierda Gaditana Carlos Paradas, que fuera el responsable político del Ifef hasta la llegada, precisamente, de Cossi. Sin despegarse del apoyo a la propuesta EDIL que ha diseñado Cádiz "por lealtad a la ciudad", Paradas sí ha remarcado una serie de consideraciones que parecen notables cuando no fundamentales.

La primera de ellas es la necesidad de que el Ayuntamiento ponga las cuestiones europeas en manos de una consultora, como de hecho ha ocurrido "un mes antes de la convocatoria cuando otros ayuntamientos lo han hecho un año antes". Se trata de dejar estas cuestiones europeas en manos de empresas que se dedican al asesoramiento de este tipo de programas y fondos. De hecho, Paradas ha lanzado la recomendación "de que se haga otra licitación para asesoramiento al Ayuntamiento de otros fondos europeos" que se irán convocando periódicamente, de forma que Cádiz le pueda sacar el mayor rédito posible a Europa.

Una segunda clave, en este caso negativa, es que el Ayuntamiento de Cádiz no tiene aún aprobado el presupuesto de 2025. Según ha explicado el concejal de AIG, esta situación puede jugar en contra de la propuesta de la ciudad en el proceso de concurrencia competitiva de la EDIL, "ya que hay un montón de puntos que no tendremos por ese motivo". Una realidad que resta posibilidades "salvo que el Ministerio cambie de criterio" ya que, como también añadió el concejal, son muchos los municipios que al igual que Cádiz no cuentan con presupuesto de 2025 aprobado.

Otra clave importante de la EDIL está en el proyecto de los depósitos de tabaco, que iba a ser el proyecto estrella de la Edusi y que también tiene su importancia en esta nueva convocatoria europea. Ha recordado Carlos Paradas que el Ayuntamiento ha reservado 1,4 millones de euros de su propuesta EDIL a la dotación del equipamiento necesario para la parte cultural de los depósitos; pero para ello, es fundamental -como ha puesto de relieve el concejal de la oposición- que la obra que actualmente está en curso finalice. Es decir, que si se concede la financiación y la obra no está terminada, podría darse el caso de no poder utilizar ese dinero, lo que a su vez pondría en peligro la ejecución de ese 20% en marzo de 2027.

Unido a esto, ha recordado Paradas que la obra actualmente en ejecución en los antiguos depósitos de Tabacalera se están realizando con cargo a otro programa europeo, el Pirep, gracias además a una prórroga que supuso "un balón de oxígeno" y que da al Ayuntamiento margen para terminarla hasta marzo de 2026. Es decir, que le debe quedar poco más de un año, en el mejor de los casos, a esta actuación que remataría la intervención municipal en el histórico equipamiento de Loreto.

El olvido de intramuros

Otra clave que han referido los dos grupos de la oposición está relacionada con el ámbito de actuación de esta EDIL. Ya ha anunciado el gobierno de Bruno García su visión conservadora de mantener los mismos barrios beneficiarios de la Edusi (Segunda Aguada, Loreto, Puntales, Cerro del Moro, Guillén Moreno y La Paz) para evitar una dispersión que pudiera perjudicar a la hora de competir con otros municipios por estos 20 millones de euros.

Desde la oposición se "comparte la prudencia del gobierno", pero no se cierra la puerta a que la propuesta de Cádiz hubiera alcanzado también a barrios del casco histórico. En concreto, se ha mencionado La Viña, el Balón o el Mentidero.

Por ello, Carlos Paradas ha reclamado que dejar fuera a intramuros de la propuesta EDIL de la ciudad "obliga al equipo de gobierno a hacer inversiones específicas en estos barrios, que no van a disponer de fondos europeos".

"Yo creo que competimos de manera trabajada y con argumentos de sobra para esos fondos europeos", ha manifestado el alcalde, Bruno García, para cerrar el Pleno extraordinario, no sin antes reclamar "la máxima lealtad al Gobierno de España porque Cádiz necesita esa inversión para seguir avanzando y transformando".