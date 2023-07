“Cádiz debe creerse la relevancia que para ella tiene la Universidad”

–Usted deja su cargo como rector aunque podría presentarse a un segundo mandato. ¿Agotado, arrepentido?

–No me he arrepentido de haberme presentado hace cuatro años al puesto de rector. Ha sido una gran experiencia que he vivido al final de mi carrera académica. Mi intención es jubilarme el próximo curso y centrarme en mi familia y mis amigos. Lo cierto es que han sido años muy duros por la pandemia, como lo han sido para todo el mundo.

–Evidentemente nadie estaba preparado para el covid.

–La gestión de la Universidad ha sido muy complicada; hemos tenido que dedicar muchas horas para que no se parada.

De un día a otro vimos como pasábamos de una Universidad presencial a otra online. Fue un proceso que costó mucho, que necesitó de mucho consenso y que provocó también reticencias. Hay que tener en cuenta que la gobernanza de la UCA no depende solo del equipo rectoral, sino también es competencia de los decanatos y de los distintos departamentos.

–¿Todo este proceso se hizo desde cero?

–La Universidad de Cádiz ya contaba con la infraestructura del aula virtual que se utilizaba de forma puntual. Con la pandemia hubo que reforzarla, dotarla de más recursos e invertir mucho dinero (gasto de más 1,5 millones de euros€para teledocencia con instalación de cámaras y equipos en todas las aulas de los cuatro campus de la UCA). Pasamos de lo que era una docencia virtual esporádica a que todo el mundo diese clase por este medio.

Esta situación provocó problemas sobre todo en la época de los exámenes. Tuvimos que organizar franjas horarias (coordinadas con todas las facultades y escuelas) para no colapsar el sistema informático. Y le echamos mucha imaginación para hacer los exámenes fiables.

–Entiendo que tras este largo y complicado proceso, algo bueno quedaría.

–Sí. Muchas de estas herramientas virtuales siguen utilizándose de forma activa. De esta forma se evita la movilidad entre los cuatro campus. Incluso hemos llegado a celebrar claustros virtuales.

Al final, mucha gente se ha sentido cómoda con el teletrabajo, hasta el punto que hemos sido la primera Universidad andaluza que ha elaborado un reglamento para el funcionamiento del mismo, que en la medida de lo posible irá ampliándose a toda la Universidad.

–¿Cómo trastocó la pandemia su plan de trabajo, el cumplimiento de su programa de gobierno?

–Con el covid tuvimos que aparcar diversos planes de infraestructura y esperar a que pasase la pandemia para recuperarlos. Y así ha sido. Ahí están las instalaciones del Llano Amarillo en Algeciras, o el nuevo aulario en el Campus de Jerez que podrá estar listo el año que viene. Y en el Campus de Cádiz, la Casa del Estudiante, donde ahora vamos a acometer la segunda fase.

También hemos actuado en el Reina Sofía, que nos ha costado medio millón de euros adaptarlo para su nuevo uso. Y el centro de recepción internacional. También hemos trabajado en la recuperación del edificio de Ingeniería en Cádiz, que con un coste cero se convertirá en un centro cultural y en una residencia de estudiantes (ahora se está en proceso de licitación, tras presentarse una empresa para su ejecución), además de la apertura del Olivillo, como Centro de Transferencia.

El polémico convenio con el Ayuntamiento de Cádiz

–Ha mencionado usted el edificio del Reina Sofía. Éste formaba parte de un convenio, anterior a su etapa, por el que la UCA pagaba un millón de euros al Ayuntamiento. Dejaba su sede en Ancha por este edificio y, además, utilizaba el Teatro del Parque como paraninfo y los bajos de la Pérgola de Genovés para instalaciones universitarias. Visto lo que se ha cumplido de este convenio, no da la sensación de que haya sido positivo para la UCA. ¿Ha sido un mal convenio?

–(Sonríe, y no contesta). Me gusta más este edificio que el Reina Sofía (estamos en su despacho en el Hospital Real, donde se ubican buenas partes de las oficinas de la UCA, aunque se suponía que él debía trabajar en el antiguo centro cultural de la Alameda). Creo que el Reina Sofía es un edificio más protocolario, en el que hemos tenido que invertir medio millón de euros para poder habilitarlo.

En cuanto al Teatro del Parque, al final no lo hemos podido utilizar (aunque era uno de los puntales del convenio pues debía de funcionar también como paraninfo para la Universidad). Y de la Pérgola ni te cuento. Lo cierto es que nosotros sí hemos cumplido con nuestra parte del convenio, poniendo el millón de euros (que iban a manos del Ayuntamiento).

–Llevo años escuchando desde las instituciones la importancia que debe de tener el Campus para la ciudad de Cádiz. Y sin embargo no veo avances, no veo una apuesta clara más allá de lo que hace la UCA. No sé si usted tiene esa percepción.

–Hace unos días, en la reunión que tuve con Bruno García (nuevo alcalde de Cádiz), le hice ver el valor que para Cádiz tiene contar con una Universidad y que era necesario creérselo. Hay ciudades como Granada, Salamanca o Santiago donde la Universidad es esencial en su economía y su propia vida. Contar con ella es una forma de darle un elemento añadido a la ciudad.

Le expliqué los problemas de movilidad, la necesidad de contar con una lanzadera desde la plaza de Sevilla hasta el Campus, además de tener estacionamientos concertados e incluso plantear en Puerto Real un aparcamiento disuasorio.

Hay quienes desde la Facultad de Ciencias de la Educación destacan que el futuro centro en Valcárcel no tiene aparcamientos, por lo que hay que cambiar esa mentalidad, pero para ello hay que mejorar las comunicaciones y las infraestructuras públicas.

Junto a ello es necesario que los gaditanos valoren la importancia que tiene la Universidad y se haga una clara apuesta por ella. Si fuéramos capaces de cerrar el anillo universitario entre Valcárcel y el Reina Sofía, el valor para la ciudad sería extraordinario.

El futuro de Valcárcel

–Al afrontar sus últimas semanas como rector ¿qué reflexión hace sobre el proyecto de Valcárcel?

–Tengo una sensación de frustración, y eso que Valcárcel no era un proyecto mío. Me he visto hasta atacado personalmente a nivel político, cuando era un proyecto de ciudad.

–¿Y cree que es un buen proyecto?

–Sí, porque es un proyecto que consolida la especialización de los campus en la UCA y puede permitir áreas como la psicología o las ciencias del deporte.

Hemos soportado un proceso largo en el que hemos pasado de la negativa absoluta al mismo de Ana Mestre (anterior delegada de la Junta en Cádiz), a una situación más comprensible con Mercedes Colombo (su sustituta) y Antonio Sanz (consejero de la Presidencia).

Se ha intentado buscar una solución. Lo que no sé es si al final es un brindis al sol o se va a firmar el convenio (entre todas las administraciones para ejecutar el proyecto). Lo que sé es que la UCA ha cumplido con toda la tarea que se le encomendó. Que el convenio está redactado y pendiente de que el gabinete jurídico de la Junta lo pida para su estudio. Ahora, Ayuntamiento, Diputación y Junta son del mismo color político, por lo que no cabe culpar a los otros si no se avanza. Nosotros tenemos fondos de remanentes para colaborar, pero el grueso del dinero lo tendrá que poner la Junta.

–¿Y usted cree que al final se hará esta obra?

–(Sonríe). Yo he hecho todo lo posible y me he peleado con todo el mundo. Más, imposible.

–La Facultad de Medicina fue siempre el gran referente de la Universidad de Cádiz, a la que venían estudiantes de todo el país y de hispanoamérica. Ahora lleva años ocupando los últimos puestos en cuestiones como los exámenes para el MIR. ¿Cree necesario un replanteamiento en el funcionamiento de este centro?

–La Facultad de Medicina siempre ha sido una apuesta importante para la Universidad de Cádiz, con importantes inversiones en la mejora de sus instalaciones en los últimos años.

Los datos del MIR acaban siendo la pescadilla que se muerde la cola. En varias ocasiones he hablado con el decano de la Facultad sobre esta cuestión, y me dice que se está intentando facilitar una docencia más enfocada a los contenidos de este examen. No obstante, cada año son muchos los alumnos que han estudiado en Cádiz los que logran buenas posiciones en el MIR, lo que indica que no es un problema de la formación que reciben.

–¿Cuál es el proceso electoral que se abre ahora en la Universidad de Cádiz?

–El pasado 20 de junio se cumplieron los cuatro años de mi mandato. Teniendo en cuenta que los meses de junio, julio, agosto y septiembre son inhábiles electoralmente hablando, las elecciones se pueden celebrar a partir del 2 de octubre próximo. Será entones la junta electoral la que establezca el calendario.Si hay dos candidatos, sólo será necesaria una vuelta, pero si hay más habrá que hacer una segunda vuelta de votaciones. Creo que será a mediados del próximo mes de noviembre cuando la Universidad pueda celebrar las votaciones para elegir a su nuevo rector o rectora.