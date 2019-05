El caso Romaní sigue adelante. La jueza instructora ha dictado una resolución, a instancias de la fiscalía, por la que desestima la petición de sobreseimiento tanto del concejal popular y ex presidente de Aguas de Cádiz como del director de su tesis doctoral, Carlos Guillén, y decide continuar con la investigación por el pago continuado a un observatorio creado por el propio Guillén y que se benefició de unos pagos de 42.000 euros de la empresa pública a cambio de unos informes que la acusación considera que no han sido acreditados.

Esta decisión se produce en plena campaña de las elecciones municipales. Ignacio Romaní se presenta como número cuatro por las listas del PP y su defensa la lleva personalmente el candidato popular a la alcaldía, Juancho Ortiz.

La fiscalía consideraba que "debe procederse a tales efectos a la práctica de más diligencias de investigación al no haberse aclarado los extremos contenidos en la denuncia que da origen a la presente causa y que han de ser objeto de las oportunas averiguaciones y comprobaciones". La jueza ha considerado oportuna esta petición, que era lo que también sostenía la acusación particular que representa al grupo de Podemos en el Ayuntamiento. Por su parte, el grupo socialista no presentó denuncia, pero llevó los hechos ante la fiscalía.