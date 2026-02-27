Cádiz suma dos nuevas obras que esperaba desde hace meses... y años

La recuperación de las inversiones en Cádiz es una realidad desde la llegada del actual gobierno de Bruno García. Y este viernes ha vuelto a ponerse de manifiesto con el anuncio del inicio dos obras que llevan meses, o años, de retraso.

Años de retraso, diez en concreto, lleva la obra de Telegrafía Sin Hilos, con unas instalaciones deportivas cerradas cuya reforma y rehabilitación ha comenzado esta semana para habilitar en este espacio tres nuevas zonas deportivas destinadas a aparatos deportivos, parkour y calistenia y dos pistas, una para baloncesto 3x3 y otra para skate. Además, se va a impermeabilizar los locales construidos allí y se va a adecentar y mejorar el pasillo trasero.

Todo ello se va a ejecutar por casi un millón de euros (954.000 euros, en concreto), después de que el Instituto Municipal del Deporte haya solucionado el problema originado con la anterior adjudicataria, que no será la empresa que ejecute estos trabajos cuyo resultado será, como ha querido poner de manifiesto el alcalde, "recuperar un nuevo espacio para la ciudad", una de las claves de su gestión de gobierno que ya cuenta con precedentes como el Castillo de San Sebastián o el foso del Pelícano.

Con esta obra de Telegrafía Sin Hilos ya empezada, la próxima semana arrancará otra que acumula también un cierto retraso en su ejecución. Se trata de la reurbanización de la calle Marianista Cubillo para ejecutar un proyecto que según han insistido el alcalde y el concejal de Urbanismo (José Manuel Cossi) ha sido "consensuado con los vecinos", incluido el IES Drago.

346.194 euros tiene de presupuesto esta obra que transformará calzada, aceras y aparcamiento de Marianista Cubillo y su entorno, con cuatro meses de ejecución. El resultado será una calle Marianista Cubillo sin aceras, en el tramo entre el Callejón del Blanco y el Paseo Marítimo; y un Callejón del Blanco, entre Cielo y Marianista Cubillo, que perderá los aparcamientos para ampliar el acerado, haciendo así más cómodo el tránsito de peatones (y más en concreto, de los alumnos del Drago). La reforma afecta también a la esquina donde se cruzan Marianista Cubillo y Callejón del Blanco, con un aparcamiento en batería que desaparece para crear una pequeña plazoleta que busca también una mejor y más cómoda conexión peatonal en este cruce de calles.

Ha precisado Cossi que esta obra de Marianista Cubillo servirá también para mejorar la red de pluviales en algunos puntos, redondeando así una intervención que "era un compromiso de este equipo de gobierno para buscar una fórmula que resolviera las demandas de todos", según ha destacado el alcalde, que ha querido poner el acento en la transformación que se viene en todo este ámbito de actuación que rodea a Marianista Cubillo. Y es que muy cerca de esta calle, en el Cementerio, han comenzado también los trabajos para exhumar todos los restos que quedan y para derribar el muro que rodea esta gran parcela que ganará la ciudad. Como también han empezado las obras de la Avenida de Portugal, que pudiera considerarse la prolongación de Marianista Cubillo al otro lado de la Avenida y que se va a transformar en una vía de plataforma única con un tráfico limitado a garajes y servicios de la zona, ganando así en comodidad para el peatón en esta calle que es una de las más comerciales de extramuros.

Comienza el plan de asfaltado

En materia de obras e inversiones, también ha informado el alcalde que la Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes el plan de seguridad del nuevo plan de asfaltado en el que se invertirán 419.000 euros y que abarca cinco calles o puntos de la ciudad, con cargo a los fondos del plan de inversiones de la Diputación Provincial. En concreto, en los próximos días comenzará el asfaltado de la Cuesta de las Calesas y su entronque con la Plaza de Sevilla, el acceso al aparcamiento Melkart, la calle Antonio Muñoz Quero, la Avenida Lacave y el tramo que va de la plaza de Madrid a la calle Sorolla.

Este es el segundo plan de asfaltado que ejecuta el Ayuntamiento desde la llegada del PP en 2023, en ambos casos con cargo a los fondos de la administración provincial. Y a estos dos ha sumado el alcalde un tercer plan, esta vez con recursos municipales, que se está preparando y que busca "responder a esa demanda que existe y que es lógica" para reparar las zonas con más deficiencias y desperfectos, sobre todo a causa de los últimos temporales. Ha citado expresamente el alcalde el caso del Campo del Sur, gravemente afectado en algunos tramos (a pesar de lo relativamente reciente de la reurbanización casi integral de la calzada).

En relación a estas reparaciones, ha recordado Bruno García que en los últimos días se han hecho muchas reparaciones de baches y socavones que se habían abierto con los temporales. Pero ha reconocido que se trata de una solución muy provisional, pues el aglomerado en frío que se aplica para tapar estos defectos en la calzada no tiene la adherencia necesaria y termina deshaciéndose, máxime si vuelven las lluvias (como parece que ocurrirá esta próxima semana).