Los muros del cementerio de San José de Cádiz serán derribados antes de que empiece a construirse el nuevo parque

Los muros que rodean el perímetro del antiguo cementerio de San José, en Cádiz, serán derribados en los próximos meses, incluso antes de que comience a construirse el nuevo parque proyectado en la zona desde hace décadas. Este es el anuncio realizado por el alcalde de Cádiz, Bruno García, en una visita al clausurado camposanto, donde actualmente se realizan los trabajos previos a su vaciado definitivo: extraer los 90.000 restos que aún se encuentran en el subsuelo del cementerio y que pertenecen en su mayoría a personas enterradas en el primer tercio del siglo XX.

La intención municipal es derribar los muros mientras que se realizan, en los próximos seis meses, este vaciado del cementerio, y sustituirlos por una valla de obra "en condiciones" que, en todo caso, dejaría a la vista toda la gran extensión de este espacio urbano. Con total seguridad se quitarán los muros laterales que dan a la calle San Juan Bautista y a Amílcar Barca, ya en la zona de la playa, y no se descarta que también se derriben los muros que cierran el cementerio en sus extremos, tanto por la calle Cielo como por Raúl Calvo.

De esta manera, la fisonomía de esta zona de la ciudad puede cambiar radicalmente, con el derribo de los muros, al tiempo que se da seguridad a la futura obra evitando que la cimentación de estos muros se resienta y puedan derrumbarse por accidente.

Actualmente, se están realizando los trabajos previos al vaciado total del cementerio, una labor que se quiere llevar a cabo "con el máximo respeto", según ha explicado el alcalde: "Paralelamente a este vaciado estamos ultimando el proyecto de parque que se va a generar aquí en la ciudad. Esta semana hemos tenido una reunión con los técnicos del Ayuntamiento, hemos rematado ya los últimos dudas que teníamos, y la semana que viene será José Manuel Cossi, el teniente de alcalde de Urbanismo, quien se reunirá con los vecinos para enseñárselos, para un momento de opinión, un momento de revisión, para que ellos también puedan opinar y que sea también fruto del diálogo".

El plan municipal contempla un equipamiento deportivo en el extremo más cercano a la calle Cielo, para que pueda ser utilizado por los alumnos del instituto Drago, y otra dotación en el lado de la calle Raúl Calvo. En este caso, aún se mantiene la duda de si el terreno será destinado a viviendas. Lo que parece claro es que el futuro parque trataré de conectar el Paseo Marítimo con el barrio de San José y tratará de dar continuidad, aunque en forma de paseo que no para el tráfico rodado, a las calles Marqués de Cropanis y Pereira, las dos vías, junto a la plaza del Santo Ángel, que ahora mismo acaban en San juan Bautista, junto antes de la tapia del cementerio.

García ha avanzado que la intención municipal es trabajar en el proyecto de parque en los próximos meses, de manera que el plan definitivo se convierta en un pliego que pueda licitarse antes incluso de que acaben los actuales trabajos de vaciado del camposanto.

Valentín Pardo, aparejador y uno de los autores del proyecto del vaciado del cementerio, ha explicado a los medios cómo se va a llevar a cabo esta labor en los próximos seis meses: "La duda que teníamos era cómo sacar estos cuerpos de una forma que fuera digna, con una cierta sensibilidad, intentar hacerlo de una forma coherente. Hicimos varios planteamientos y se optó al final por hacer una prueba de exhumación para ver realmente cuál era la dificultad que nos podíamos encontrar y cómo estaban esas tumbas. La sorpresa fue que la mayoría de las tumbas de suelo tienen unas estructuras muy sólidas, muy bien ejecutadas. De una profundidad de dos metros y pico, con varios cuerpos superpuestos. Sin embargo, había otra, s que estaban más al fondo, que tenían una estructura muy débil. Entonces, habrá una parte que iremos sacando tumba por tumba. Esa excavación se cargará en camión, se va a llevar a una cribadora muy grande, que vamos a montar aquí dentro también, y que fue la misma que hicimos en la prueba, y esa cribadora lo discrimina el escombro grande del hueso y la arena. El hueso que sale se lo va a cargar en unos camiones cubiertos y se llevará al cementerio mancomunado, a una fosa común".