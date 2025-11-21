Las obras para recuperar Telegrafía sin Hilos de Cádiz comenzarán a principios de 2026

Telegrafía sin Hilos de Cádiz inaugurará el nuevo año con una promesa de futuro. Y es que a principios de este 2026 comenzarán las obras para recuperar estas instalaciones deportivas cuyas pistas superiores llevan clausuradas una década y cuyo deterioro provocó su cierre completo en el año 2022.

Así lo ha destacado el alcalde de Cádiz entre las distintas actuaciones a las que se le han dado curso en la Junta de Gobierno Local de este viernes, donde se le ha dado luz verde al último trámite para la reparación de la fachada del Museo de las Cortes, el arreglo del sistema de climatización de la piscina de Astilleros y la licitación del contrato de limpieza de los parques caninos. "Pequeños arreglos que también son importante para avanzar en el mantenimiento de los espacios públicos", como ha valorado Bruno García.

En este contexto, es donde se ha aprobado la adjudicación de las obras en Telegrafía sin Hilos que fueron licitadas hace un mes con un presupuesto de 1.023.204,69 euros y un plazo de ejecución de diez meses. Finalmente, la empresa que ha ganado el concurso público realizará los trabajos con un montante de 954.547 euros.

Tal y como ha detallado el primer edil, este espacio deportivo, que estaba en "una situación lamentable y compleja a nivel jurídico", va a ser objetivo de "una obra importante e integral" para devolerlo "al uso de los vecinos". Unos trabajos que funcionarán a dos niveles.

Primero, se impermeabilizará toda la cubierta para eliminar las filtraciones del edificio; para después actuar en el espacio público que está relacionado con el deporte y que también está dividido en dos zonas. En la parte superior, se instalarán un circuito de calistenia, un circuito de parkour y un circuito de gimnasia urbana de mantenimiento; mientras que en el área inferior, se colocará un circuito de skate y una pista de baloncesto 3x3.

Además, se desmontará el vallado que existe actualmente y se realizará el acceso a la plaza a través de la calle Conil, y también se revisará la iluminación.

Intervenciones que, según estima el servidor público, comenzarán "a principios de 2026" al tener en cuenta el mes que dista entre la adjudicación y la firma del contrato y las dos semanas para proponer las medidas de seguridad.

Otras actuaciones

En esta Junta de Gobierno Local, el alcalde también ha dado curso al Plan de Salud y Seguridad de obras para la reparación de la fachada del Museo municipal de las Cortes, paso, de hecho, que antecede justo al inicio de los trabajos. La actuación cuenta con una inversión de 14.000 euros y con un plazo de ejecución de dos meses.

También se ha aprobado el proyecto de sustitución de sistema de climatización de la piscina de Astilleros, una demanda de usuarios y trabajadores que en época estival sufren las altas temperaturas que se dan en las instalaciones. La dotación económica es de 76.000 euros con un plazo ejecución de obra de dos meses.

Por último, también se ha licitado por valor de 64.000 euros el contrato de limpieza y mantenimiento para los cuatro parques caninos -plaza Asdrúbal, en los bajos de las Puertas de Teirra (Pelíkano), plaza de Santa Ana y Paseo de Santa Bárbara- de la ciudad. Unas infraestructuras que dan servicio a los, aproximadamente, 14.018 perros que viven en la ciudad, según el Registro Andaluz de Identificación Animal.