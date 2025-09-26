Un paso más para recuperar Telegrafía Sin Hilos de Cádiz

Seis meses después de que la Junta de Gobierno Local aprobara la autorización al Instituto Municipal de Deportes para recuperar las instalaciones deportivas urbanas de Telegrafías sin Hilos, el proyecto dará un paso más la próxima semana cuando su licitación llegue al Consejo Rector de la entidad para darle curso.

Así, tal y como se anunció en marzo, esta intervención cuenta con una inversión de 1.023.204,69 euros y un plazo de ejecución de diez meses con los que se pretende poner a punto estas instalaciones cuyo deterioro llevaron a su cierre "en el año 2022" -aunque las pistas situadas en las cubiertas del edificio situado en la calle Conil están clausuaradas desde 2015-, ha aseverado el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha informado de este nuevo avance en el proyecto en la Junta de Gobierno de esta semana.

"La idea con este proyecto es que Telegrafía sin Hilos tenga un carácter más público, facilitando los accesos y la realización de actividades deportivas urbanas, entre ellas, se instalán una pista calistenia, zona de parkour y skate. Estas se sumarán al circuito de gimnasia de mantenimiento y a una pista de baloncesto 3x3 con dos canastas. También se mejorará el alumbrado y se procederá a la impermeabilización del edificio municipal", ha detallado el primer edil.

Además, el servidor público también ha informado de otra actuación en instalaciones municipales deportivas. En este caso, se ha aprobado la reparación de las filtraciones que sufre el polideportivo Gadir a la que se le dedica una inversión de 126.000 euros para una obra que cuenta con dos meses de ejecución.

El alcalde recuerda que estas actuaciones responden al "plan de mejora de instalaciones deportivas de la ciudad" que su equipo ha iniciado "desde hace un tiempo" y donde "ya se han ejecutado las filtraciones del Náutico, La Paz y la piscina de Astilleros; las obras de las pistas deportivas del barrio de Puntales y de Loreto; estamos construyendo el edificio del complejo deportivo de Puntales-La Paz y, además, tenemos el proyecto de ejecución del pabellón Portillo, que pronto sacaremos a licitación".

El local de Sfera se licitará de nuevo

El primer edil también ha informado a los medios de comunicación que la Junta de Gobierno Local ha tenido conocimiento este viernes de la resolución como desierto del concurso para arrendar el local comercial ubicado en la plaza del Palillero y que ocupó hasta hace unos meses la firma Sfera.

Bruno García ha asegurado que desde el Ayuntamiento de Cádiz se volverá a sacar a licitación "para que este espacio pueda ser ocupado lo antes posible".

El Colegio de Médicos se convertirá en seis viviendas

En materia urbanística, en la Junta de Gobierno Local se ha aprobado una prórroga de licencia de obras en la calle Cervantes 12, es decir, la rehabilitación del edificio actual del Colegio de Médicos para convertirlo en seis viviendas.

También se ha dado luz verde a otra prórroga de licencia de obras de una empresa del Grupo Q para realizar obras en la calle San Leonardo, 5, en Los Chinchorros, donde se construirían diez viviendas, locales comerciales, oficinas y trasteros.

Por último, se ha aprobado un requerimiento de obras de seguridad para el edificio de la calle San Juan de Dios,10.