Completada la renovación del saneamiento de la primera fase de las obras de la Avenida de Portugal

El alcalde de la ciudad, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Urbanismo y presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cossi, y de la gerente de la empresa municipal, María Jesús Firmat, ha visitado este martes las obras que se están llevando a cabo en la Avenida de Portugal, enmarcadas dentro del proyecto de mejora integral de esta vía urbana.

Estas actuaciones, que dieron comienzo el pasado mes de enero, contemplan la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, con el objetivo de modernizar las infraestructuras básicas y mejorar la calidad del espacio urbano.

Estos trabajos son promovidos por la empresa municipal Aguas de Cádiz y Ayuntamiento y están siendo ejecutados por la empresa Martín Casillas por un importe de 1.141.993,40 euros. De esta cantidad, Aguas de Cádiz aporta 869.360,36 euros y el Ayuntamiento los 272.633,05 restantes.

La ejecución de este proyecto se lleva a cabo en tres fases para intentar afectar al tráfico lo menos posible.

En esta primera fase, además de la intervención en las redes, se ha trabajado en la señalización de la zona, la reorganización del tráfico y la preparación del entorno, prestando especial atención a minimizar las afecciones tanto a la movilidad como a los vecinos y vecinas del entorno.

El presidente de Aguas de Cádiz, José Manuel Cossi, ha destacado el buen ritmo de las obras asegurando que ya se ha completado la renovación del saneamiento correspondiente a la primera fase, que abarca el tramo comprendido entre la Avenida de Andalucía y la calle Francisco García de Sola y que próximamente comenzará la renovación de la red de abastecimiento.

Asimismo, está previsto el inicio de la segunda fase de ejecución, que se prolongará durante los próximos seis meses. Esta nueva etapa contempla la continuación de la renovación de las redes en tramos adyacentes y la consolidación de las mejoras incluidas en el proyecto global, como la inclusión de mobiliario urbano y creación de plataforma única.

El alcalde de la ciudad, Bruno García ha subrayado “la importancia de esta intervención para mejorar los servicios públicos básicos y la calidad de vida de los vecinos de zona”, al tiempo que ha agradecido “el esfuerzo de los operarios y técnicos que están haciendo posible el avance de las obras con normalidad”.

El Ayuntamiento de Cádiz reafirma así su compromiso con la modernización urbana, la mejora de las infraestructuras municipales y la adecuada convivencia entre la actividad diaria de la ciudad y el desarrollo de las obras públicas.