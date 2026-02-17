Agenda del Martes de Carnaval en Cádiz 2026: la quema del Dios Momo, circuitos de agrupaciones y concursos

El Martes de Carnaval lo protagonizará el pregón la quema del Dios Momo, personaje que en este 2026 será encarnado por el carnavalero Luis Rivero. Además, arrancará el Circuito de Agrupaciones en los tablaos de Candelaria, San Francisco y La Viña. Asimismo, por la noche, seguirán los diferentes concursos carnavaleros.

16:00 XLVI Concurso de Tanguillos. Nueva sesión del certamen de baile en la Sala Momart Club Theatre.

17:00 XV Concurso de Presentaciones Holaquilloquepassa. En la plaza del Mentidero. Actuarán las agrupaciones 'Mi modelo... de chirigota', 'Los doce hijos de Juan', 'Cádiz: el videojuego', 'Qué más quieres que te diga', 'Las tatatatatatataranietas', 'Los semicuraos', 'Al garete', '¡Qué pechá de paja!', 'Café Puerto América', 'El reino de los cielos', 'La última noche', 'Una chirigota en teoría', 'Vamos por el primero' y 'La condená'.

17:30 Muestra del Carnaval de Uruguay. El músico percusionista e investigador del Carnaval de Montevideo, Raúl García, realizará una presentación de la fiesta uruguaya. El acto cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, la Embajada de España en Montevideo y el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz. En la sede de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, en las Bóvedas de Santa Elena. Entrada gratuita hasta completar aforo.

18:00 Teatro de títeres 'Pekesduendes'. Se representará el espectáculo Fruta, fruta, tu cuerpo la disfruta. En la plaza de San Francisco.

19:00 Suite de tanguillos y tangos. Espectáculo de flamenco y Carnaval en el que participarán Leo Power, David Palomar, Anabel Rivera y Yeyé de Cádiz, al cante, con la guitarra de Riki Rivera. Interpretarán 10 tangos junto al Trío Cádiz, compuesto por Nandi Migueles, Javi Osuna y Kiko Moreno. En la Casa del Carnaval.

19:30 Circuito de agrupaciones. Algunos de los mejores grupos de la fiesta se subirán a los tablaos de la plaza de Candelaria y el barrio de La Viña.

20:00 Cortejo del Gran Momo. Encarnado por el carnavalero Luis Rivero, partirá de la plaza de San Juan de Dios y llegará hasta la plaza de San Antonio.

20:00 XLVII Concurso de Coplas Unicaja. Nueva semifinal del certamen que se celebra en la plaza de San Agustín. Actuarán 'La marinera', 'Las mil maravillas', 'Los mentirosos', 'Una chirigota en teoría', 'Los antiguos', 'La camorra', 'Los hombres de Paco', 'La carnicería', 'La esencia', 'Los Camerún de la Isla', 'Las lobas' y 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)'.

20:30 Circuito de agrupaciones. Primera sesión del circuito de agrupaciones en la plaza de San Francisco con algunos de los grupos más destacados del Concurso del Falla.

21:00 XLII Concurso de Popurrís. En el tablao de la calle de La Palma. Actuarán las agrupaciones 'La ciudad perfecta', 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos (la decepción)', 'San Taratachín', 'La marinera', 'Los del escondite', 'Los antiguos', 'Los caletarios', '¡¡Qué más quieres que te diga!!', 'Las bodas de plata' y 'Los fantasmas'.

21:00 Carnaval en El Pópulo. Concurso de romanceros en Archivo de Indias.

Concurso de romanceros en Archivo de Indias. 21:30 Acto del Gran Momo y Quema del Dios Momo. El carnavalero Luis Rivero será el encargado de encarnar al Gran Momo en un pregón que se celebrará en el escenario de la plaza de San Antonio.