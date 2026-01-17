Las obras en la avenida Portugal de Cádiz comenzarán el lunes 19 de enero

Las Delegaciones de Movilidad y Policía Local de Cádiz anunciaron ayer que el próximo lunes 19 de enero está previsto el comienzo de la primera fase de la ejecución del proyecto de mejora de la red de abastecimiento y saneamiento en avenida de Portugal y avenida de Andalucía, promovido por la empresa Aguas de Cádiz y que serán ejecutadas por Martín Casillas.

En primer lugar se llevarán a cabo las pertinentes actuaciones de señalización de la obra. La ejecución de la obra se dividirá en tres fases para intentar afectar lo menos posible al tráfico.

En la Fase 1, con una duración prevista de mes y medio, se habilitará en la avenida de Andalucía una parada de bus para el Hotel Occidental; se habilita una zona de carga y descarga en la calle Poeta Nieto; el tráfico del tramo de la calle Sociedad entre calle Recreo y avenida Portugal, así como la calle Batista, queda restringido a usuarios de garaje; el tráfico que acceda a la Avenida de Portugal será desviado hacia la calle Campos Elíseos dado que el tramo de la avenida Portugal comprendido entre dicha calle y García de Sola quedará cortado al tráfico.

La fase 2, de cinco meses y medio de duración, incluye: se corta el tráfico de entrada a la avenida de Portugal, quedando dicho acceso restringido únicamente a los usuarios de garaje; el tramo de la avenida Portugal comprendido entre Sociedad y la calle Estoril quedará cortado al tráfico; el tráfico de la calle Batista y calle Campos Elíseos quedará restringido a usuarios de garaje; los usuarios de garaje del bloque 43 de avenida de Portugal podrán acceder provisionalmente desde García de Sola.

En la fase 3, que durará dos meses: seguirá cortado el tráfico de entrada a la avenida de Portugal desde la avenida de Andalucía, quedando dicho acceso restringido únicamente a los usuarios de garaje cuando el desarrollo de la obra lo permita.