Adjudicada en Cádiz la obra que acabará con la peatonalización de Marianista Cubillo

La Junta de Gobierno Local celebrada hoy viernes, 14 de noviembre, en el Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la adjudicación del contrato para la ejecución del proyecto de reurbanización de la calle de Marianista Cubillo, que, destaca el consistorio en rueda de prensa, fue "consensuado previamente con el IES Drago y los vecinos de la zona". La empresa adjudicataria ha resultado ser Boom AEC S.L. por un importe de 346.194,44 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Este proyecto acabará con la polémica peatonalización de este tramo de la calle, el más cercano al Paseo Marítimo.

Entre las actuaciones previstas está la eliminación de una serie de aparcamientos en la parte final del Callejón del Blanco para poder ensanchar la acera y beneficiar al peatón. Se va a proceder a la reurbanización de la conexión de la citada calle con Marianista Cubillo para reducir el paso de peatones, ya que tenía una longitud excesiva y, por otro lado, se va a modificar el giro para los vehículos. En la calle Marianista Cubillo, en el tramo que estaba peatonalizado, se hará una plataforma única, se recuperarán aparcamientos en la margen derecha de la circulación y se mantendrá la acera en su anchura actual, que ya se había ampliado.

El tráfico se abre en esta calle salvo en el horario de entrada y salida del instituto Drago, que estará prohibida. Para ello, se va a señalizar con una corbata en la señal vertical y, además, se pondrá vigilancia policial cuando sea necesario para impedir el paso de vehículos a esa hora.

Por otro lado, se ha aprobado el expediente de contratación para la licitación de las obras de mejora de accesibilidad universal en el yacimiento Gadir, en el Centro de Recepción de Turistas del Paseo de Canalejas y de la Oficina de turismo situada en la avenida Beatriz Cienfuegos, dentro del Plan Cádiz, hacia un modelo de turismo sostenible 2023-2025’, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. Next Generation. El precio de salida a licitación es de 85.280,96 euros y el plazo de ejecución de tres meses.

Este viernes la Junta de Gobierno Local ha aprobado también el expediente de contratación para la licitación del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad, un total de 31 distribuidas por toda la ciudad. El precio de licitación es de 901.102,09 euros y la duración del contrato es de dos años prorrogable por otro año más.

Asuntos urbanísticos

En materia urbanística, la Junta de Gobierno Local ha aprobado tres licencias de obras en la calle Gibraltar (edificio para hotel de dos estrellas), otra en la calle Conde O'Relly, 3 bajo-dcha. (segregación de un local para adaptarlo a dos viviendas) y una tercera en la avenida Periodista Beatriz Cienfuegos 4-bajo (adecuación de local para tres viviendas).

Por otro lado, tres requerimientos de obras de seguridad en las fincas situadas en las calles Veinticuatro de julio, 4; Fermín Salvochea, 1 y Atlántida 8; y un requerimiento de seguridad, salubridad y ornato en la finca situada en la calle Suárez Salazar, 11.

Se han aprobado a su vez dos requerimientos de ejecución de la Inspección Técnica de edificación en fincas situadas en la plaza de la Libertad, 15 y en la calle Antonio López, 4.

Ayudas sociales

En cuanto a las ayudas sociales, se ha dado el visto bueno a ayudas por valor de 38.358,75 euros, de los que 28.821,49 euros son para 96 ayudas de emergencia social; 6.168 euros para 14 ayudas económicas familiares; 1.392,94 euros para 28 ayudas de pago de recibo de la luz; y 1.676,32 euros para 21 ayudas de pago del recibo del agua.

Por otro lado, se han aprobado cuatro bonificaciones para pensionistas para el pago de la luz; 19 ayudas de cobertura energética anual, y 26 suministros vitales de agua.

En lo que llevamos de año 2025 ya se han aprobado ayudas por valor de 3.390.579,56 euros.