Lola Cazalilla descarta que la cabalgata de los Reyes salga de Ingeniero La Cierva

La concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, se ha reunido este lunes con representantes de comerciantes de la Avenida que reclaman que la cabalgata de los Reyes Magos parta este año de la plaza Ingeniero La Cierva y no desde el parque de Erytheia, en Varela. La edil les ha informado de que, además de su demanda, ha recibido la de otros colectivos de la ciudad que también piden que el cortejo pase por otros puntos de la ciudad, como es el caso de Horeca, que apuesta por que la Cabalgata desfile por el Paseo Marítimo, o también los comerciantes del centro, que quieren que las carrozas avancen por calles comerciales del casco histórico.

Ante todas estas peticiones, Cazalilla les ha explicado que el Ayuntamiento viene trabajando en la Cabalgata de Reyes desde hace meses, habiéndose licitado ya pliegos como el de alquiler, montaje y desmontaje de las vallas que se colocarán a ambos lados del recorrido o el de las propias carrozas: “Hace tiempo que cerramos cuestiones de organización de la Cabalgata de Reyes Magos, como el arrendamiento de las vallas o el diseño de las carrozas, y ya eso no se puede modificar. Si la Cabalgata saliera de Ingeniero La Cierva, necesitaríamos muchas más vallas de las que no vamos a poder disponer, y ante todo debemos garantizar la seguridad de pequeños y mayores”.

Asimismo, la concejala ha comunicado a los representantes de los comerciantes de la Avenida que, con motivo de la participación de Alejandro Sanz en la Cabalgata de 2020 encarnando al Rey Melchor, se ha previsto un dispositivo de seguridad especial que ya está acordado con Protección Civil.

“Entendemos la petición que nos realiza este colectivo, pero les he explicado los motivos por los cuales no es posible ya modificar el recorrido de la Cabalgata de Reyes. No obstante, tanto esta demanda como otras que nos llegan de otros colectivos las estudiaremos para el año que viene y se tomará la decisión que consideremos más conveniente, buscando siempre el equilibrio entre las propuestas y lo que resulte mejor para la ciudadanía”. “Y para eso hay que trabajar con previsión, con tiempo y sopesando cómo ganan más nuestros vecinos y vecinas”, ha apostillado.

Aun así, durante la reunión se ha acordado que alguno de los días previos a la Cabalgata, probablemente el 4 de enero, la Delegación de Fiestas proyectará algunas actividades y animaciones infantiles en la zona de San José y de Los Balbo. Igualmente, durante la campaña de Navidad también se realizarán algunas actividades en este entorno. Al hilo, la concejala ha destacado que la programación de Navidad también incluye barrios como Loreto, Puntales y la barriada de La Paz, entre otros.

Cazalilla ha apuntado que desde sus delegaciones se han marcado el objetivo de revitalizar espacios y zonas de la ciudad con la realización de actividades, y señala como ejemplos Loreto, Puntales, la misma plaza de Ingeniero La Cierva o el Paseo Marítimo. En este punto, ha recordado que tanto en Ingeniero La Cierva o el Paseo Marítimo se concentraron en el pasado mes de julio los pasacalles y espectáculos de la Fiesta del Circo Contemporáneo ¡Alehop!, que fue todo un éxito de público. “Desde las delegaciones de Cultura y Fiestas estamos trabajando para repartir el mayor número de actividades e iniciativas por la ciudad con objeto de revitalizar zonas y barrios con actos culturales y festivos, pero siempre buscando el equilibrio y trabajando con previsión”, ha remarcado. Y ha avanzado que en la plaza Ingeniero La Cierva se desarrollarán diversas actividades durante toda una jornada en estas próximas navidades.

“Agradecemos a los comerciantes de la Avenida la propuesta y nos comprometemos a estudiarla con vistas a la Cabalgata de Reyes de 2021. Desde el Equipo de Gobierno esperamos mantener una comunicación fluida con este colectivo que cumple una función dinamizadora muy importante en la ciudad, y por supuesto cuenta con todo nuestro apoyo”, ha concluido Cazalilla tras el encuentro.